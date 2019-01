La cuenta de Go Fund Me a beneficio de Alexis Joel Hernández, el estudiante boricua que resultó herido el sábado tras una explosión en su apartamento en Guadalajara, México, llegó hoy, martes, a la meta de $100,000 en tan solo dos días.

Según el portal, la cantidad fue recaudada tras la aportación de sobre 2,400 personas.

“Le agradezco un millón (a) todas las personas que han donado, no es tanto el dinero, no he mirado esos números, lo que me interesa es que él se ponga bien”, dijo a El Nuevo Día desde Guadalajara el padre de Alexis, Jaime Hernández, en una entrevista telefónica.

El estudiante de Medicina, natural de Camuy, entró hoy al mediodía, hora de Puerto Rico, a sala de operaciones por segunda ocasión.

La familia estima que el tratamiento que requerirá el joven de 23 años ascenderá unos $250,000.

El plan médico que la Universidad de Guadalajara, donde se supone que iba a comenzar sus estudios ayer, cubrirá parte de los gastos.

Jaime indicó que, aunque su hijo se encuentra estable, aún permanece en estado de un coma inducido.

El joven resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en un 71% de su cuerpo.

“Lo entraron a sala de operaciones por segunda operación, le van a trabajar en el área de las manos, parte de la barriga y si es posible en el área del rostro”, explicó.

El sábado los padres de Alexis regresaron a Puerto Rico luego de instalarlo en su apartamento, pero al llegar a la isla se enteraron del trágico incidente. Ese mismo día regresaron a suelo mexicano.

Al momento, se encuentran en Guadalajara junto a su hijo mayor. Los tres se hospedan en la residencia de un matrimonio mexicano que los acogió tras el accidente.

Sin embargo, aguardan la esperanza de poder recibir a otros familiares en México para poder culminar todos los trámites de la investigación del siniestro y poder concentrarse en la recuperación de su hijo.

Jaime confirmó que el secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín, se comunicó con él tan pronto aterrizó el domingo en Guadalajara.

El gobierno local colaborará con la Embajada de Estados Unidos en México para facilitar un posible traslado del joven a un hospital en Puerto Rico o Florida.

Asimismo, Rivera Marín indicó esta mañana en una entrevista radial (WKAQ 580 AM) que se puso en contacto con el Departamento de Salud para que en caso de que los familiares de Alexis decidan traerlo a Puerto Rico, puedan atenderlo en la Unidad de Quemados del Centro Médico de Río Piedras.

Aún se desconoce la causa del accidente

Según el padre del estudiante, hasta el momento las autoridades mexicanas no le han comunicado la causa de la explosión.

Aunque el dueño del apartamento le comunicó que la investigación de los bomberos arrojó que el fuego se originó en un horno microonda por calentar un envase plástico con una cuchara de metal, aún la Policía no le ha brindado información oficial.

“Yo no he podido ir a Fiscalía, tengo que ir a buscar unas computadoras y un iPad. Pero logré hablar con el policía que atendió el accidente y ellos me dicen que ellos no tienen que ver, que es la Fiscalía”, afirmó.

Jaime sostiene que el responsable del accidente es el dueño del apartamento por no atender un supuesto escape de gas en el edificio.

El padre de Alexis, quien es sargento de la Policía en la Comandancia de Arecibo, dijo que aún no ha visitado el apartamento “porque no sabe cómo va a reaccionar”.

“Estamos concentrados en el hospital”, acotó.

Si desea cooperar con la recaudación de fondos para la atención médica del joven puede acceder aquí.

También puede hacer su donación por ATH Móvil al número de Wanda Vélez (787)-361-4301.