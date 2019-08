Con el anuncio de la cancelación de unas 1,402 matrículas de estudiantes que no pudieron ser confirmadas en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, dos alumnas decidieron realizar una recolecta de materiales para repartirlos a aquellos con necesidad.

Gabriela Meléndez Rivera y Briana Lee Rodríguez Camacho, ambas estudiantes activas, organizaron el evento luego de enterarse de la noticia.

Según Meléndez Rivera, desde las 7:00 a.m. de hoy comenzaron a llegar otros estudiantes a donar libretas y materiales.

Al momento de esta publicación habían recibido 254 libretas.

“Han venido gente de otros recintos, otros que casi se quedan fuera (sin matrícula) y otros que trajeron su libreta y por falta de residencia no pudieron estudiar este semestre. Ha sido un día muy emotivo y ofrecimos un espacio para que la gente se expresara y tuvieran su turno. Tuvimos un minuto de silencio y mucha gente lloró. Hubo muchas emociones”, contó a El Nuevo Día.

La idea, explicó la joven, fue inspirada en el tributo que se les hizo a las muertes causadas por el huracán María frente al Capitolio. En ella, familiares y personas de aquellos afectados colocaron zapatos para simbolizar su ausencia.

Similar a esa, en la plaza Román Baldorioty de Castro, que ubica frente a la torre de la UPR, ambas estudiantes acomodaron las libretas en representación a aquellos que no lograron estudiar este semestre.

Por su parte, la decana de Administración del recinto, Aurora Sotogras, explicó a El Nuevo Día que la semana pasada se identificó que se cancelaron las matrículas de 1,402 estudiantes. Este es un proceso que se da automáticamente cuando se cumple el plazo para pagar las matrículas.

No obstante, Sotogras indicó que esto no implica que los estudiantes perdieron la oportunidad de estudiar, pues se tomó la decisión de restituir los programas de clases de los 1,402 alumnos y para hoy, la cifra de estudiantes que no habían hecho pagos había descendido a 984.

"Entre la semana pasada y hoy, 418 estudiantes hicieron algún tipo de transacción... Ellos confirmaron, solicitaron prórroga, se acogieron a un plan de pago. No necesariamente son estudiantes que no pudieron pagar, puede ser que se fueron para otra institución o salieron del país", indicó Sotogras, al presentar cifras que demuestran que es una cantidad similar a la de años anteriores.

La decana indicó que el proceso para realizar matrícula en el recinto se extiende hasta el viernes, 16 de agosto.