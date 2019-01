El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) canceló el contrato que obligaba al traslado exclusivo de la elefanta Mundi al santuario Elephant Aid International, en Georgia, confirmó esta tarde la secretaria Tania Vázquez.

La cancelación se notificó mediante carta, con fecha del pasado 28 de diciembre, y no conllevó penalidad.

En entrevista con El Nuevo Día, Vázquez explicó que la decisión se tomó a fin de evaluar y considerar qué otras instalaciones pudieran recibir a Mundi, que es la imagen del Zoológico de Puerto Rico Dr. Juan A. Rivero, en Mayagüez.

“El contrato se canceló para poder ver todas las alternativas. No podía estar atada con una persona”, dijo la secretaria, en referencia a la cuidadora y presidenta del Elephant Aid International, Carol Buckley.

“Ella (Buckley) me preguntó si estábamos viendo otros santuarios y abiertamente le dije que sí. Esa es parte de mi responsabilidad, es parte de lo que me asignaron, y tengo que buscar la información. No puedo estar amarrada a un contrato”, agregó.

Buckley y el gobierno firmaron, en junio pasado, un acuerdo para mover a Mundi al Elephant Aid International, un santuario nuevo, de 875 cuerdas, en Georgia. Buckley había indicado que el traslado, originalmente pautado para diciembre, ocurría en marzo. Vázquez, luego, se apartó de esas expresiones.

Pudiera terminar en Georgia

Hoy, la secretaria aclaró que la cancelación del contrato no implica que Mundi no terminaría en Georgia.

“La cancelación no significa que no se esté tomando en consideración el santuario de Buckley, sino que estamos adquiriendo y recogiendo información sobre todas las posibilidades”, reiteró.

Hace dos semanas, la secretaria visitó el Elephant Aid International. Allí, se reunió con Buckley y constató que –por el momento– no hay elefantes en el santuario.

Vázquez también visitó The Elephant Sanctuary, en Tenesí, donde se reunió con veterinarios, cuidadores y otro personal. En este santuario hay otras tres elefantas africanas (la misma especie de Mundi).

“Les hice mil preguntas a todos. Me reuní con los equipos que trabajan allí. Estoy adquiriendo información para entregársela al gobernador (Ricardo Rosselló). Próximamente se estará tomando la decisión sobre (el futuro de) Mundi. Todos estamos claros en que será una decisión basada en su bienestar”, declaró.

Sobre la posibilidad de que Mundi se quede en Puerto Rico, tomando en cuenta que hasta un agricultor de Lajas ofreció su finca para acoger a la paquiderma, la secretaria dijo que también se está evaluando.

“Estoy recopilando la información. Es parte del proceso para poder tomar una decisión bien informada. Voy a tomar todo en consideración”, insistió.

Vázquez estuvo de visita hoy en el zoológico en Mayagüez.