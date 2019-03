Parchos de humedad asociados a los remanentes de una vaguada al norte de Puerto Rico continuarán provocando lluvias, especialmente para municipios del interior y suroeste, informó hoy el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Según la meteoróloga Fernanda Ramos, del SNM, las lluvias son arrastradas por vientos del noreste a razón de unas 10 a 15 millas por hora y aunque los aguaceros se concentrarían en el interior y suroeste, no se descartan aguaceros aislados en el resto de la isla.

Las lluvias se extenderían durante la tarde debido al calor diurno y los efectos locales y no se descartan inundaciones urbanas y de riachuelos.

Se espera que comience a mejorar el panorama para horas de la noche. Ya para mañana, sábado, una zona de alta presión se estaría alojando en la zona, lo que traería un patrón más seco durante los próximos días.

Ramos indicó, además, que para el embalse Guajataca -con una altura de 187.97 metros- no se espera lluvia significativa.

De otro lado, hay un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte y Culebra.

A moderate risk of rip currents expected for the northern beaches of PR, Culebra, Saint Thomas and Saint Croix for today. Un riesgo moderado de corrientes marinas se espera para las playas del norte de PR, Culebra, San Tomas y Santa Cruz para hoy.

El oleaje en el océano Atlántico estará de 3 a 5 pies durante el día, pero podría alcanzar los 6 pies en horas de la noche, por lo que se exhorta a los operadores de embarcaciones pequeñas a ejercer precaución.

El oleaje en el mar Caribe estará de 2 a 4 pies.