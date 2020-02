El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras, confirmó que el director del Centro de Servicios al Conductor (Cesco) de Carolina, Sergio Estévez, renunció a su puesto este miércoles tras la investigación que inició la agencia luego que el funcionario se ausentó de su trabajo ayer mientras sostenía una reunión de carácter político con el ex comisionado residente Pedro Pierluisi.

Estévez es candidato a representante del distrito 40 de Carolina por el Partido Nuevo Progresista (PNP). Su renuncia es efectiva inmediatamente, se informó.

Contreras dijo que el ahora exdirector se ausentó de su trabajo y no lo reportó a sus superiores.

"Él había tomado el día libre aunque no nos había indicado. Todavía él no ha cargado ese día a ninguna licencia, todavía no sabemos si fue por enfermedad u otro porque eso no se cuadra el mismo día", aseguró el funcionario.

Añadió que Estévez informó que hace días estaba considerando renunciar a su puesto, pero que no había tomado la decisión final. El secretario informó que el ahora exdirector del Cesco volverá a su puesto de carrera en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La reunión con Pierluisi trascendió a través de las redes sociales del propio ex comisionado residente, quien indicó que estaba reunido con Estévez y el asesor legislativo Edwin Mundo discutiendo varios asuntos políticos.

“Conversando con nuestro próximo representante por el distrito 40 de Carolina, Sergio Estevez, sobre las necesidades de la región y afinando detalles sobre el proceso electoral primarista con Edwin Mundo”, dice el mensaje que escribió Pierluisi en Facebook y Twitter junto a la imagen.

Contreras indicó que tuvo conocimiento de la ausencia de Estévez luego de que recibió el lunes unas denuncias sobre irregularidades en la atención de los ciudadanos en el Cesco.

Ante eso, el secretario designó a Hilda Alvarado, que pertenece a su equipo de trabajo, para atender la situación, pero cuando llegó al centro de servicios se percató de la ausencia del director.

El secretario dijo que esta empleada de la agencia será quien asumirá el mando del Cesco de Carolina de forma interina para garantizar la continuidad de losservicios.

Cuestionado sobre si recibió alguna presión de La Fortaleza para atender este caso, Contreras subrayó que la única comunicación que tuvo con la Oficina de la Gobernadora fue en horas de la tarde del miércoles para notificar la renuncia.

"Yo me comuniqué con el secretario de Asuntos Públicos y le expliqué lo que había ocurrido. Aquí simplemente hubo un problema que se señaló el pasado lunes sobre unas demoras en el proceso y se atendieron", acotó.