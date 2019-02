Un día después de que aplaudiera la gestión del gobierno de Puerto Rico de ingresar un avión con suministros médicos y otros productos a Venezuela, pese a que está prohibido en este momento, el periodista Fernando del Rincón, ancla de CNN en Español, arremetió fuertemente contra el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, por cambiar la versión y asegurar que la aeronave nunca aterrizó en ese país.

Por segunda noche seguida, Rivera Marín fue entrevistado en el programa nocturno Conclusiones, que conduce Del Rincón, pero el tono de la conversación del jueves fue muy distinto al de la noche del miércoles.

“Señor secretario, tremendo lío el que ha armado entre sus declaraciones de ayer y hoy... declaraciones en este programa y declaraciones después a la prensa al día siguiente. Respóndame con toda claridad como se lo pedí ayer y lo hizo, según entendí. ¿Llegó o no un vuelo con ayuda humanitaria que partió de Puerto Rico a Venezuela? Como se lo dije ayer, entiendo la logística, entiendo el peligro, entiendo los riesgos, no le voy a preguntar nada más de eso. Pero ayer me dijo que había llegado a Venezuela y hoy parece que no llegó. Señor secretario, perdóneme, pero es muy delicado contradecirse de esa forma en un tema como este. ¿Llegó o no llegó, señor secretario?”, inició la entrevista el periodista mexicano.

Rivera Marín, esta vez en intervención por teléfono y no vía satélite como la noche del miércoles, indicó que no era su intención que sus expresiones causaran confusión y que todo se debió a que no podía divulgar muchos detalles.

“Llegó donde teníamos planificado que tenía que llegar”, expresó. “Dado la situación que se da en cuanto a lo que pueda suceder de comprometer la seguridad de quienes lo transportan y quienes lo van a recibir, yo me veo impedido de divulgar todos los detalles de a qué, por dónde llegó y dónde se encuentra, y por tal motivo nos excusamos por la confusión que pude haber causado anoche al no aclarar en el detalle dónde se encontraba, cuál era la ruta, a dónde había llegado”.

Relacionados: Autoridades venezolanas desmienten que un avión de Puerto Rico haya aterrizado en su territorio

De inmediato, el secretario de Estado expresó que por esos motivos no dijo con claridad que el vuelo nunca llegó a Venezuela como había afirmado la noche antes.

“Tuvimos la oportunidad de conversar con una cadena hermana de CNN en Colombia para aclarar el particular de que no era un vuelo directo, que nosotros en cuanto a la logística se requería de un trasbordo”, afirmó.

“No sé ni como responderle”, ripostó Del Rincón, quien lució desconcertado con la respuesta de Rivera Marín y pidió a su director técnico que pasara el pietaje de la entrevista de la noche anterior en la que el secretario de Estado afirma lo contrario y le pidió que se escuchara.

“¿Escuchó usted a Diosdado Cabello decir que eso del avión que había llegado con ayuda humanitaria era ‘pura paja’? Usted se ha dado cuenta que le dio la razón... ¿qué tiene que decir sobre eso?”, le preguntó Del Rincón a Rivera Marín, en relación a los comentarios del presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela y hombre de confianza del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Esas expresiones no me sorprenden. No es la primera vez que escucho comentarios de esta persona (Cabello). Evidentemente su agenda es impedir el acceso de ayuda humanitaria en su país para su gente”, contestó el secretario de Estado.

Ya sin paciencia, Del Rincón le solicitó a su entrevistado que no ofreciera más detalles

“A mí no me causó ninguna confusión, secretario. Tengo muchos años haciendo esto y lo sé hacer muy bien. Su declaración fue concreta y contundente, usted dijo que (el avión) había llegado a Venezuela. Lo que causó confusión fue que usted dijera eso”, afirmó Del Rincón.