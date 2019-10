No hay una “fórmula escrita sobre piedra” para determinar judicialmente cuándo una relación surgida entre dos personas en el empleo deja de ser consentida y se convierte en hostigamiento sexual, sostuvo hoy el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jaime Sanabria.

“En los tribunales hoy día el análisis de si algo es bienvenido o consentido es algo muy particular que se ve caso a caso. No hay una fórmula escrita sobre piedra y es bien difícil demostrar eso del consentimiento”, señaló el catedrático.

El martes, en la continuación del juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Federal de San Juan en contra del Municipio de Guaynabo por alegado daño emocional causado a una exempleada que se querelló por acoso sexual, Héctor O’Neill Rosa -hijo del exalcalde de Guaynabo Héctor O’Neill García- alegó que la relación que tuvo con la demandante fue consentida.

O’Neill Rosa dijo que tuvo una relación de “amistad con privilegios” con la demandante y que la besó entre “tres a cuatro veces”, siempre con consentimiento.

Sanabria explicó que el hostigamiento o acoso sexual implica un patrón, una repetición de actos por razón del sexo de esa otra persona. Una de las características de este comportamiento es que sea “no deseado” o “unwelcome”.

Ese patrón al que hace referencia Sanabria, sin embargo, no tiene que ejecutarse en un período de tiempo definido. “Puede ocurrir en un día. El hecho de que la ley requiere que sea un patrón no significa que un solo acto no pueda crear una situación de hostigamiento”, abundó.

“Qué es consentimiento y qué es bienvenido es algo que se tiene que analizar caso a caso por los hechos, pero la mayoría de los casos ocurren en el contexto de este tipo de situaciones de una relación de subordinación donde una de las partes tiene un poder aparente para tratar de influenciar”, dijo.

En este tipo de instancias, donde la parte acusada alega que la relación fue consentida, Sanabria enfatizó que hay que evidenciar todas las circunstancias alrededor dela relación, como, por ejemplo, dónde ocurre y por parte de quién. Para que algo sea hostigamiento o acoso sexual, sostuvo, tiene que haber una relación de empleo.

“El hostigamiento sexual puede ser desde comentarios, tocar, agresiones, hostilidad en términos sexuales desde el empleado”, detalló la licenciada Judith Berkan, abogada civil que trabaja casos de hostigamiento sexual.

Berkan sostuvo que, en efecto, aquellos casos donde la parte demandada alega que la relación fue consentida son más difíciles de probar “por los prejuicios del jurado o el juzgador”.

“Cuando es hostigamiento sexual también está involucrado el sentido de tu ser, te van a criticar la forma en que te vistes, no van a crear que fue no deseado, te van a cuestionar tus relaciones…va directamente a lo que es uno”, señaló en referencia a lo difícil que resultan estos casos para las víctimas.

Dijo que a través de su carrera ha asesorado a decenas de mujeres en situaciones de hostigamiento sexual, pero han sido pocas las que han llevado la querella. “Tienen miedo a represalias. Cualquier discrimen es difícil”, añadió.

A este panorama se suma que Puerto Rico atraviesa un momento difícil para las demandas. La situación económica que atraviesa el país frena a las víctimas a la hora de entablar un pleito legal por temor a perder sus empleos. “Estamos en un momento donde hay mucha inseguridad económica”, puntualizó.

Sanabria, por su parte, agregó que la Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo (Ley 17 de 1988) es rigurosa, severa y contempla fuertes penalidades para todo patrono que permite el hostigamiento.