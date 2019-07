Transcurridas casi dos semanas de que se conociera el polémico chat con expresiones soeces y burlonas, el saliente secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, catalogó su contenido de “inapropiado e impropio”.

El funcionario, cuya renuncia será efectiva el 31 de julio, reconoció que el chat fue “catalítico” que pudiese provocar la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Significa que ya el pueblo de Puerto Rico llevaba mucho tiempo con sentimientos sobre cómo se manejaba la administración pública y eso (el chat) ha sido un catalítico para que todas esas cosas que llevan años sintiéndose, se manifestaran”, dijo en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Sin menospreciar el contenido del chat, creo que había mucha insatisfacción de los pasados 20, 30 años y no había habido un momento, luego de (la exigencia para sacar la Marina de) Vieques en el cual pudieran salir a florecer todas estas expresiones masivas e históricas que han sucedido en los últimos días”, agregó.

De paso, reveló que en conversaciones con el primer ejecutivo, él le dijo que consideraba “todas las opciones y eso incluye esa (la renuncia)”. Pero que hasta el momento no le había comunicado su decisión.

“Decisión como tal a mí no me la ha comunicado”, afirmó mientras se dirigía a La Fortaleza para encabezar una reunión con el gabinete ejecutivo. Confirmó que el gobernador no había llegado a la reunión, pero dijo que desconocía si había algún mensaje del gobernador grabado previamente.

Llerandi sostuvo que ahora, de manera prospectiva, entiende que lo ventilado en el chat, en el que abundan palabras soeces y lenguaje homofóbico, machista y discriminatorio, no fue el correcto.

Pero dijo que mientras estaba activo en el chat no le comunicó esa impresión al primer ejecutivo. No quiso decir qué consejos le ha dado al gobernador en estos momentos de turbulencia en los que masivamente -a nivel nacional e internacional- se le exige su renuncia.

“Se hicieron ataques a personas o se utilizaron palabras no propias. Ese es mi análisis de lo que he visto del chat. Fue uno inapropiado, impropio y vergonzoso, pero más allá de eso creo que el pueblo ha juzgado. Ha tenido un impacto en el sentir general del pueblo y además hay unos procesos corriendo de los cuales ya he sido entrevistado y no quisiera abundar por respeto a esas investigaciones”, dijo.

Se refiere a la pesquisa en curso del Departamento de Justicia que esta misma semana requirió -mediante orden judicial- los teléfonos celulares de los participantes del chat.

Sí dijo que el chat ya no existe y que cuando trascendieron extractos de su contenido, poco a poco, sus participantes se fueron retirando del intercambio a través de la aplicación de mensajería Telegram.

Respecto a posibles acusaciones en un futuro, Llerandi sostuvo que estaba “tranquilo”.

“De mi parte estoy tranquilo. Mi participación fue limitada. Yo sé cómo me comporto en privado y en público, y no tengo ninguna preocupación sobre acusaciones, pero siempre estoy en disposición de colaborar. Estoy muy tranquilo con mis actos”, señaló.

Inicialmente, cuando se supo del contenido del chat, Llerandi dijo que no tenía por qué pedir disculpas. Después cambió de postura.