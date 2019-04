El gobernador Ricardo Rosselló Nevares admitió hoy que el pasado 10 de diciembre sostuvo una reunión en la que participó su hermano, Jay Rosselló, y la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, pero afirmó que el encuentro tenía la intención de proveer información a los representantes de la organización sin fines de lucro Center for Education Reform para que esa institución difundiera los detalles de la reforma educativa y la apertura del gobierno a las escuelas.

El gobernador indicó que su hermano, como parte de sus labores, sirve como abogado de la organización y por eso estuvo en la reunión que fue reportada en exclusiva este viernes por El Nuevo Día.

“Ellos (el Center for Education Reform) son un grupo de (promoción de) política pública y de ‘advocacy’ (procuraduría de las escuelas chárter). Vinieron para recibir un insumo de la reforma que había hecho el Departamento, no solo la ley, sino el reglamento. (La reunión) era para poder cumplir con ese pedido. Mi hermano, como parte de su trabajo, representa a esta organización sin fines de lucro y estuvo ahí”, dijo Rosselló Nevares en una conferencia de prensa celebrada en Fajardo.

El gobernador sostuvo que el encuentro surge luego que, como mandatario, acudió a una actividad del Centro. No mencionó el lugar ni la fecha en que se hizo la actividad. Rosselló Nevares, mencionó, sin embargo, que en ese primer encuentro con líderes de la organización, les pidió que ayudaran a su administración a diseminar la apertura del gobierno a las escuelas chárter.

“Lo que me resta decir es que es un proceso claro y transparente y cualquier insinuación de algún acto que no sea discutir cómo esa organización puede diseminar la política pública de Puerto Rico y tratar de conectarlo con cualquier cosa que no es, es un novelón que están tratando de crear con mi hermano”, dijo el mandatario.

El jueves una fuente de El Nuevo Día aseguró que ambos hermanos se reunieron en La Fortaleza, junto a Keleher, para discutir asuntos relacionados con las escuelas chárter. La reunión celebrada el 10 de diciembre de 2018, fue coordinada por Vanessa Milagros González Mayol, una consultora contratada por la exsecretaria.

De acuerdo a la fuente, tras la reunión, hubo un intento de visitar dos escuelas en San Juan, pero eso no se concretó.