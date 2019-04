El gobernador Ricardo Rosselló Nevares contradijo al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez y afirmó que el legislador en ningún momento le hizo llegar ninguna información sobre alguna actividad irregular o ilegal atribuida a la ahora exsecretaria de Educación, Julia Keleher.

El jueves de la semana pasada, Méndez indicó que había referido a La Fortaleza información asociada a un supuesto mal uso de fondos federales por parte de extitular de Educación. El funcionario mencionó, por ejemplo, que Keleher intentó dar un contrato para atender asuntos asociados a las escuelas en Vieques y Culebra a una empresa de la cual había sido socia, asunto que levantó preocupaciones o cuestionamientos de carácter ético.

Rosselló Nevares negó que a su oficina hayan llegado tales señalamientos.

“Al día de hoy yo no conozco de una investigación formal. No se me ha informado, ni se me ha informado tampoco de ninguna actividad ilícita o ilegal”, dijo Rosselló Nevares cuando El Nuevo Día mencionó como preámbulo a una pregunta su conocimiento o desconocimiento sobre las presuntas irregularidades que abordan la pesquisa contra Keleher.

Cuando se le mencionó a Rosselló Nevares las expresiones de Méndez sobre el referido a La Fortaleza relatando irregularidades atribuidas a Keleher, el gobernador cuestionó si esa información Méndez se la había enviado a “el edificio (La Fortaleza)”.

Luego que la prensa le reafirmara que, al decir La Fortaleza, Méndez se refería a la Oficina del Gobernador, Rosselló Nevares negó que información sobre irregularidades haya llegado a su despacho.

“A mí no me la refirió (las presuntas irregularidades). Johnny Méndez en ningún momento me ha hecho a mí ningún señalamiento de esa índole. Qué quede meridianamente claro”, dijo el mandatario.

Posteriormente, el gobernador rechazó nuevamente que su hermano, el abogado Jay Rosselló, haya recibido beneficio alguno del contrato que la firma Hogan, Marren Babbo & Rose tuvo en el 2017 con el Departamento de Educación. El hermano del gobernador trabaja en esa firma de abogados desde ese mismo año.

Rosselló Nevares, sin embargo, no contestó por qué en el portal del bufete se establece que, en la firma, los asuntos asociados con las escuelas chárter de Puerto Rico los trabaja Jay Rosselló.

El funcionario sí mencionó que esta mañana tuvo una reunión con el secretario interino de Educación para discutir los cambios que se están implantando en el Departamento de Educación, como darles la permanencia a los empleados transitorios, establecer una nueva escala de pago para los maestros, y el desarrollo de los proyectos de tecnología, de bilingüismo y de los vales educativos.

“Confiamos en el liderato de Eligio Hernández para adelantar ese proceso”, sostuvo Rosselló Nevares. La primera elección del gobernador para sustituir a Keleher fue Eleuterio Álamo, quien no recibió el favor en el Senado.