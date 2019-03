El gobernador Ricardo Rosselló anunció esta tarde que someterá en la sesión legislativa que culmina el 30 de junio el proyecto que recoge su visión de la gobernanza regional municipal.

Rosselló insistió en estos días en su idea que unir todos los municipios entre cinco a siete condados.

“No te puedo dar una fecha, pero va a ser en esta sesión legislativa. Voy a presentar lo que sería mi propuesta inicial. Reconozco que requiere discusión, vistas públicas, comparecencias de todas las partes, pero la conversación tiene que empezar y no puede quedarse en Power Point o discusiones”, dijo Rosselló a la prensa durante una actividad en la Central San Juan, de la Autoridad de Energia Eléctrica.

Rosselló dijo que su propuesta no requiere una consulta a la ciudadanía, “pero no me opongo a que sea así”.

El jueves, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz dijo, acompañado por una decena de alcaldes, que se opone a la eliminación de municipios.

Al defender nuevamente hoy su propuesta, el gobernador insistió en el grave cuadro fiscal que enfrentan y continuarán enfrentando los municipios hasta que “la mayoría” sean inoperantes.

“Más allá de la propuesta, tenemos que tomar acción sobre esto. Si no, nos vamos a encontrar en cuatro a cinco años con una situación tétrica para los municipios y tétrica para la gobernanza. He propuesto tener una conversación con diferentes elementos. Reconozco que no es un comunicación fácil de tener, pero la tenemos que tener con los alcaldes y el pueblo de Puerto Rico”, dijo Rosselló.

El primer ejecutivo estimó que su propuesta le generaría al fisco un ahorro de entre $600 millones y $1,000 millones. Por un lado, elevaría al nivel de condados a algunos o todos los servicios a la ciudadanía que brindan actualmente los municipios con peor situación económica, aunque dejó la puerta abierta para que los ayuntamientos más solventes no se vean afectados.

Insistió en que la idea no es eliminar municipios.

“La idea detrás de ello es que los municipios no van a tener el capital para financiar servicios a la ciudadanía. Con el modelo del condado, elevamos servicios de los municipios a ese nivel regional cerca de la gente.

Como gobierno central estaríamos bajando servicios del gobierno central a los condados para transferir esa capital a la instrumentalidad de gobierno”, dijo al explicar que el gobierno central tendría la responsabilidad de fiscalizar los condados y establecer política pública.

“Para eso los ‘counties’ tienen que ser autónomos, con gobernanza autónoma. Que no sean nombramientos del gobernador”, dijo sin entrar en detalles.

Rosselló expresó que su propuesta no es similar al de los consorcios en la medida en que estos acuerdos son dirigidos por los propios alcaldes.