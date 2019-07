El gobernador Ricardo Rosselló Nevares calificó hoy lunes como “desafortunadas” las expresiones del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, quien adujo que la presente administración le persigue.

“Mi gobierno no persigue a nadie. De hecho, le tengo un respeto al trabajo que hizo el licenciado Raúl Maldonado en nuestra administración. Las acciones que se tomaron, se tomaron porque entendían que estaban en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico. Eso no implica ninguna acción contra el señor Maldonado”, dijo el primer ejecutivo que ayer expresó que no hablaría más de otro capítulo de “esta novela”.

Maldonado dijo que su familia estaba tomando medidas para protegerse.

“Tenemos al Estado completo en contra nuestra”, sostuvo Maldonado a su llegada al Cuartel General para acompañar a su hijo Raúl Maldonado Nieves a una citación del Negociado de Licencia de Armas.

Rosselló Nevares ripostó diciendo “son desafortunadas esas expresiones”.

“Porque él sabe muy bien estando adentro de nuestro gobierno que nuestro gobierno es uno de apertura, que no persigue a nadie. Yo le garantizo al pueblo de Puerto Rico que este gobierno es uno que está claro en validarle todos los derechos a todos los puertorriqueños y que se asegura que la persecución no sea una parte ínfima de las acciones que estamos tomando en nuestro gobierno”, afirmó Rosselló Nevares.