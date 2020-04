A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, informó este lunes que 60 municipio de la isla tienen casos registrados de coronavirus COVID-19 y adelantó que entregará a los alcaldes información sobre los pacientes recuperados.

González explicó que este es un reclamo continuo de los ejecutivos municipales que buscan proveer ayuda a esos pacientes y prevenir que comunidades cercanas resulten contagiadas.

Asimismo, el secretario de Salud advirtió que aún no se registra el “peor momento” vinculado a la emergencia que provocó la pandemia, pero aseguró que están tomando las medidas necesarias para atender eventualmente una escalada en los casos positivos.

Por eso, recalcó que el pueblo debe mantenerse en sus hogares, bajo aislamiento social, con el uso de mascarillas y lavándose constantemente las manos.

“Todavía no hemos pasado el peor momento, sí se han hecho modificaciones para llenar necesidades básicas apremiantes", dijo el funcionario durante una sesión informativa de parte del task force médico nombrado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced para atender la emergencia.

Al momento, Salud informó que hay unas 903 personas positivos al COVID-19 y 45 fallecidos a causa del virus.

"Hoy la curva de contagios está un poquito más aguantada. Hoy podemos decir que tenemos respiradores, que tenemos camas en los hospitales", dijo el secretario.

“En Puerto Rico estamos manteniendo esa curva de muertes bien limitada", agregó el epidemiólogo David Capó.

El secretario de Salud precisó que la ocupación en los hospitales hoy día es de 40%.

“La implicación es que el 60% de los hospitales está disponible", dijo González.

Más carpas médicas

Reveló que ya la carpa para atender pacientes en Mayagüez fue instalada y se hará lo mismo en las afueras del Hospital San Lucas en Ponce. También se convertirá el Centro de Convenciones, en Miramar en un amplio hospital para atender pacientes con coronavirus que requieran de un nivel de cuidado menor.

González indicó que, de ser necesario, reubicarían los pacientes del Hospital Siquiátrico para así usar las 1,500 camas aisladas de la institución médica para atender pacientes positivos al COVID-19.

"Estamos preparados en caso de una situación catastrófica", indicó el secretario de Salud.

A trabajar con el aeropuerto Luis Muñoz Marín

También González indicó que “esta semana vamos a finalizar con la situación del aeropuerto” internacional Luis Muñoz Marín. Se refería al problema que ha representado la entrada, a diario, de miles de pasajeros procedentes de los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Florida con altos niveles de contagio.

El ayudante general de la Guardia Nacional, el general José Juan Reyes, y varios alcaldes advirtieron que pese al toque de queda están llegando pasajeros enfermos de estos estados. González no precisó cómo atenderá esta situación, aunque se sabe que la gobernadora solicitó a las autoridades federales que se prohibieran estos viajes a la isla.

Necesarias 21,000 pruebas

Respecto a las pruebas diagnósticas disponibles, el secretario aseguró que diariamente tratan de conseguir más. Dijo que hoy se estarían distribuyendo 100,000 adicionales a las 200,000 que ya se entregaron.

"Todo se está haciendo para ampliar (la cantidad de pruebas diagnósticas disponibles)", sostuvo González.

"Necesitamos 21,000 pruebas para tener un modelo robusto", agregó.

Revive las incidencias del task force médico que asesora a la gobernadora:

11:00 a.m. Termina transmisión en vivo del task force médico.

10:59 a.m. Las camas disponibles hasta el momento no incluyen 1,500 camas del hospital psiquiátrico, que se activará en caso de ser necesario. Reitera que están preparados para atender la emergencia con un aumento sustantivo de pacientes.

10:58 a.m. "Estamos preparados en caso de una situación catastrófica", afirma el secretario de Salud.

10:57 a.m. Los hospitales están a 40% de capacidad. "La implicación es que el 60% de los hospitales está disponible", dice el secretario de Salud.

10:57 a.m. Secretario de Salud dice ya se estableció centro para atención de paciente en Mayagüez y se prepara otro especio en Ponce con el Hospital San Lucas.

10:55 a.m. El Centro de Convenciones, en Miramar, será usado como un centro alterno para pacientes que requieran un nivel de cuidado menor, dice la directora de Bioseguridad de Salud.

10:47 a.m. "Cada muerte es bien lamentable, pero cuando estamos viendo ese patrón de muertes, vemos que nos hemos mantenido en una o dos muertes diarias", dice Capó. "En Puerto Rico estamos manteniendo esa curva de muertes bien limitada", agrega.

10:46 a.m. Capó dice que "primero que nada estamos aguantando la curva".

10:45 a.m. "Tenemos que reconocer que cuando tengamos una vacuna, tenemos un poquito más de libertad, pero no la tenemos ahora. Hoy tenemos distanciamiento físico, la mascarilla y lavado de manos. Hacemos eso y vamos a disminuir la cantidad de personas que se van a infectar", agrega González.

10:43 a.m. "Hoy la curva está un poquito más aguantada. Hoy podemos decir que tenemos respiradores que tenemos camas en los hospitales", dice el secretario.

10:42 a.m. "La limitación de data no quita el poder que tiene ese modelo", sostiene el secretario de Salud sobre sistema de monitoreo.

10:38 a.m. Comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) asegura que se mantiene trabajando con FEMA para suplir cada necesidad de la isla.

10:34 a.m. El aeropuerto es una brecha que aún no se ha cerrado por donde entran pasajeros contagiados con el COVID-19, según han denunciado los alcaldes.

10:33 a.m. "Necesitamos 21,000 pruebas para tener un modelo robusto", agrega. Asegura que "todos los días" buscan pruebas diagnósticas en el mercado.

10:32 a.m. "Todo se está haciendo para ampliar (la cantidad de pruebas diagnósticas disponibles)", dice el secretario.

10:31 a.m. González dice hoy se están distribuyendo 100,000 pruebas adicionales a las 200,000 que ya se adquirieron.

10:30 a.m. Lorenzo González dice que "todavía no hemos pasado el peor momento" y añade que "no es para salir de la noche a la mañana a socializar", agregar. "Es crítico" mantener el distanciamiento social, lavarse las manos constantemente, dice González.

10:29 a.m. El secretario de Salud defiende orden ejecutiva reciente de la gobernadora. Recalca que aún toda persona que no tenga una necesidad debe quedarse en su casa.

10:27 a.m. "Estamos haciéndole pruebas a los que más necesitan", dice Capó. También añade que cada tres a cuatro días están "doblando" la cantidad de pruebas administradas.

10:26 a.m. Capó reitera que toda persona con problemas respiratorios o condiciones autoinmunes son más propensas a tener un cuadro más severo en el deterioro de su salud de padecer de coronavirus.

10:24 a.m. El secretario de Salud dice 20% de los pacientes positivos al COVID-19 no presentarán síntomas o los mismos serán muy leves.

10:22 a.m. Capó subraya el uso telemedicina como alternativa para los ciudadanos que teman estar contagiados.

10:21 a.m. David Capó, epidemiólogo de Salud, dice curva de casos se mantiene con menos de 20 casos positivos diarios. "Como hay una escasez de muestras, se están haciendo muestras de aquellos que tienen síntomas", dice Capó. Recalca que para someterse a una prueba diagnóstica del COVID-19, la persona debe tener un referido médico.

10:15 a.m. La información que reporta el gobierno cada mañana sobre los datos del coronavirus en la isla la termina recibiendo la noche antes entre 8:00 p.m y 9:00 p.m.

10:14 a.m. El dashboard se actualiza diariamente cerca de las 6:00 p.m., se informa.

10: 12 a.m. El secretario precisó que hay casos positivos al COVID-19 en 60 municipios. Hay disponible 3,930 camas para atender pacientes adultos y 958 camas pediátricas. Hasta ahora hay 1,079 respiradores.

10:11 a.m. El gobierno admite que mucha de la información que obtiene de los proveedores al reportar los casos de coronavirus las recibe escritas a mano.

10:10 a.m. Afirman que las muertes registradas en el "dashboard" del gobierno se nutren Sistema de Vigilancia de la Oficina de Epidemiología del Departamento de Salud, así como del Registro Demográfico.

10:08 a.m. González aclara que la información de las personas contagiadas no aparecerá en el "dashboard" creado por la agencia sino que será información disponible solo para los alcaldes.

10:07 a.m. El secretario indica que también proveerá los nombres de las personas recuperadas tras padecer del virus.

10:06 a.m. González indica que hoy proveerá a los alcaldes los nombres y la ubicación exacta de los recientes positivos al COVID-19.