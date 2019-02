Un patrón de aguaceros aislados con condiciones marítimas peligrosas afectarán hoy, miércoles, a la isla, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Básicamente, es el mismo patrón que vimos ayer, pero con una probabilidad más bajita de lluvia. De ocurrir algún aguacero, se formaría en el noreste de la isla. En la tarde se formarían en el noreste”, informó el meteorólogo Emmanuel Rodríguez.

Según el último informe del SNM, los aguaceros aislados se reportarán mayormente después del mediodía. Los aguaceros serán de corta duración, por lo tanto, gran parte de Puerto Rico podrá disfrutar de un tiempo mayormente soleado.

Mientras, la humedad se mantendrá entre un 40% y 50%. Las temperaturas estarán frescas.

La cercanía de una alta presión, que aumentará la velocidad de los vientos, en combinación con una débil marejada seguirán contribuyendo a que las condiciones marítimas sigan peligrosas.

De hecho, los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución, pues una advertencia de riesgo alto de corrientes marinas sigue vigente para las playas del norte de la isla.

“Tenemos una advertencia para los operadores de pequeñas embarcaciones para casi todas las aguas en las áreas costeras y mañana en las aguas de mar afuera”, dijo el meteorólogo.

El oleaje para las aguas del océano Atlántico estará entre cinco y siete pies, mientras para el mar Caribe se esperan olas de cuatro a siete pies.

Ante la baja humedad y las condiciones secas, el SNM emitió una advertencia de bandera roja de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. para el área sur de la isla. Por lo tanto, cualquier incendio que se desarrolle probablemente se propagará rápidamente.