Aguaceros con ráfagas fuertes de viento se podrían registrar hoy, domingo, a través de algunos sectores de Puerto Rico, explicó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Ráfagas de vientos de hasta 34 millas por hora en algunos aguaceros se podrían registrar. Hoy tendremos mayor actividad de aguaceros que en los días anteriores”, indicó la meteoróloga del SNM Rosalina Vázquez.

Según la meteoróloga, los aguaceros serán dispersos, y aunque se moverán rápido, pudieran resultar en acumulación de agua en las carreteras y zonas con poco drenaje.

El pronóstico del SNM anticipó un aumento en la actividad de aguaceros durante esta semana por la cercanía de una vaguada en combinación con los remanentes de un frente frío.

“La actividad de aguaceros estará en aumento porque tenemos la cercanía de una alta presión en combinación de una vaguada y los remanentes de un frente frío. Aunque ahora mismo está dominando una alta presión”, agregó Vázquez.

En cuanto a las condiciones marítimas, una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas y un riesgo alto de corrientes marinas está en efecto, añadió Vázquez.

Mientras, prevalecerán aguaceros dispersos con cielos parcialmente nublado a través de la región, mayormente sobre el interior y oeste de Puerto Rico.

Los vientos serán de hasta 20 nudos y las aguas del Atlántico estarán hasta siete pies.

"Los parchos de humedad de bajo nivel continuarán moviéndose a través del área. Durante la noche y la madrugada, continuarán fluyendo las lluvias a través de las aguas locales en partes del este de Puerto Rico", reza el informe del SNM.

Las temperaturas, por su parte, podrían alcanzar hoy los bajos 90 grados Fahrenheit en las áreas costeras y en las montañas puede subir hasta los bajos 80 y los altos 70.