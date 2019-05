El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó el sábado que prevé aguaceros aislados durante el día en la región oeste de Puerto Rico y poca actividad de lluvia en el resto de la isla, aunque los cielos estarán parcialmente nublados.

Saturday Afternoon: Showers are expected across the interior and western Puerto Rico, elsewhere mostly partly cloudy skies.

Sábado en la tarde: Se esperan aguaceros a traves del interior y oeste de Puerto Rico, parcialmente nublados en el resto del área. #prwx #usviwx pic.twitter.com/JDhjhI54Uk — NWS San Juan (@NWSSanJuan) May 4, 2019

El meteorólogo del SNM Juan Peña advirtió, no obstante, que hay riesgo moderado de corrientes de resaca en las costas del país.

“Hay un riesgo moderado de corrientes de resaca en la isla excepto en la costa oeste, desde Rincón hasta el punto suroeste de la isla”, precisó Peña.

A moderate risk of rip currents exists for most beaches. #PRWX #USVIWX pic.twitter.com/UlvM9gcywS — NWS San Juan (@NWSSanJuan) May 4, 2019

En cuanto a la temperatura, detalló que se mantendrá entre los 80 y 90 grados Fahrenheit alrededor de Puerto Rico. El nivel de húmedas se encuentra en el 65 por ciento.

Para el domingo, abundó, se esperan mayores probabilidades de aguaceros, particularmente en el oeste de la isla, y tormentas eléctricas aisladas.