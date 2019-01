Si estás planificando ir a las Fiestas de la Calle San Sebastián o tener alguna salida de wikén, podrás esperar un día con condiciones bastante tranquilas y agradables, aunque no se descarta alguna actividad de lluvia aislada, informó esta mañana el Servicio Nacional de Meteorología.

Según el meteorólogo Emmanuel Rodríguez, se espera que para hoy haya un día “generalmente tranquilo” con algunos aguaceros aislados moviéndose en la mitad este del país durante la mañana.

“Para las horas de la tarde, la mayor cantidad de lluvia deben concentrarse en el oeste, pero no se descartan algunos aguaceros de manera más aislada que pudieran afectar la zona este del país”, indicó.

Para la zona metropolitana se pronostica uno que otro aguacero aislado. Este patrón se extenderá hasta la noche.

En cuanto a las temperaturas, las máximas estarán en los medios 80 grados Fahrenheit para la zona metro y en áreas más altas podrían bajar hasta los bajos y medios 70 grados F.

Mientras, el oleaje para las aguas del océano Atlántico se encuentra de 3 a 5 pies y para el mar Caribe, entre 2 a 4 pies con vientos del este de hasta 15 nudos.

Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte y Culebra.

Al momento no hay ninguna advertencia en efecto.