Los fuertes vientos alisios asociados a una alta presión arrastrarán hoy, martes, parchos de humedad que provocarán aguaceros de pasajeros a dispersos sobre la mitad este del país, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Los fuertes vientos arrastrarán parchos de humedad que podrían arrastrar aguaceros mayormente sobre la mitad este del país. Por la tarde, la humedad disponible en combinación con los efectos locales podría ocasionar aguaceros de aislados a dispersos sobre la mitad oeste de la isla. Sin embargo, no estamos esperando inundaciones”, expresó el meteorólogo del SNM, Emanuel Rodríguez.

Según el informe del SNM, la humedad en combinación con los efectos locales provocará durante la tarde lluvias para el oeste y el interior de la isla.

Rodríguez, además, advirtió que las condiciones marítimas estarán peligrosas hasta el jueves con un riesgo alto de corrientes marinas.

“Las condiciones marítimas están peligrosas, y se mantendrán así hasta mañana por la noche, e incluye a Culebra. Tenemos una brisa fuerte para hoy, pero en algunos lugares podrían alcanzar hasta 30 millas hora. Para algunas playas, las condiciones marítimas peligrosas podrían extenderse hasta el sábado”, añadió el meteorólogo.

El oleaje para las aguas del Atlántico estará entre seis a ocho pies, mientras para el mar Caribe se esperan olas de cuatro a siete pies.

Por lo tanto, una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas está vigente debido al oleaje picado.

Las temperaturas frescas se mantendrán entre los bajos 60 grados Fahrenheit y los altos 70 grados.