El Senado confirmó hoy, jueves, el nombramiento de Rafael A. Machargo Maldonado como nuevo secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

De esta forma, el DRNA tiene secretario en propiedad, por primera vez, desde que Tania Vázquez Rivera renunció, en octubre del año pasado, en medio de un escándalo de corrupción gubernamental.

Machargo Maldonado, quien fue subsecretario del DRNA durante la década de 1990, tuvo su vista de confirmación ayer en el Senado. En esa audiencia, condicionó la permanencia del carácter público de las propiedades bajo el Programa de Parques Nacionales, que forma parte del DRNA, a que le asignen fondos para rehabilitarlas.

Uno de los votos a favor del nominado de la gobernadora Wanda Vázquez Garced fue del senador popular Cirilo Tirado.

"Me parece que es una persona que cuenta con los requisitos mínimos para el puesto. Tiene experiencia y buenas intenciones", dijo Tirado, al consignar la oposición de la delegación popular en el Senado a la venta de activos de Parques Nacionales.

"Él (Marchago Maldonado) planteó que no le queda otra opción, si el gobierno no le da los recursos, si los senadores en la Legislatura no aprueban más recursos para mantenerlos, no le quedará otra opción que así hacerlo. Antes de que llegue a hacerlo, vamos a estar fiscalizando fuertemente y de cerca las acciones que tome el Departamento", dijo Tirado.

Durante la vista de ayer, al hablar del pésimo estado en que se encuentra la sede central del DRNA, Machargo Maldonado dijo que se logró una asignación de fondos para que, a través de una subasta con la Administración de Servicios Generales (ASG), se rehabilite el edificio.

No fue específico sobre varios asuntos como el que la oficina de Ceiba opera con generadores desde María o que 16 vehículos anunciados como nuevos en octubre del año pasado por Vázquez Rivera, para ser asignados al Cuerpo de Vigilantes, siguen sin ser utilizados porque la Administración de Servicios Generales no ha hecho la subasta requerida para la compra de equipo, como biombos y sirenas.

El nominado dijo desconocer el status del plan de reforestación anunciado por Vázquez Rivera en noviembre de 2018 y que consistía en sembrar 500,000 árboles a lo largo de las cuencas hidrográficas.

Preguntado por el senador Carlos Rodríguez Mateo, Machargo Maldonado dijo no objetar un proyecto que sacaría de la presidencia del Comité Asesor de Cambio Climático al titular del DRNA. El legislador defiende la medida ya que, ante la ausencia de esta figura, el comité -como ya ha pasado- ha confrontado problemas para convocar reuniones.

El nominado aseguró que renunció a la representación de clientes que tienen asuntos legales pendientes en el DRNA. Es abogado del Municipio de Gurabo, y dijo que firmará una orden para inhibirse de asunto relacionados con el ayuntamiento.