El Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico, salvo excepciones, no tiene un programa de reciclaje en las escuelas, pese a que están obligados por ley según dijo este martes el senador Carlos Rodríguez, el presidente de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales que hoy celebró una vista pública.

Todo ello, a pesar de que a partir del 2001-2002 se le requirió al Departamento de Educación (DE) implantar programas de reciclajes en todas las escuelas, según lo establece la Ley Número 411 del 8 de octubre de 2000 y la que enmendó la "Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico".

"Lo que ordena esa ley es independiente a lo que se inserta en el currículo de ciencias. Luego de 19 años la realidad es que le DE, salvo en algunas excepciones, no tiene un programa de reciclaje en las escuelas. Esto es un mandato, no es si quieren o no y la misma ley ordena a requerir informes. Hoy queremos saber si las escuelas están rindiendo esos informes y si no el por qué. Esto no es discrecional queremos saber si los informes se están rindiendo", cuestionó el presidente de la Comisión.

Ante estos cuestionamientos, Lilliam Rodríguez maestra de ciencias del DE, admitió que los informes no se están sometiendo.

"Los informes no están llegando. Yo no tengo informes", dijo.

A lo que Rodríguez cuestionó si para el Departamento este asunto no era una prioridad.

"Para el Departamento sí es prioridad, pero las estadísticas no se han levantado y me constan que hay algunas escuelas que las tienen", contestó la funcionaria

"Está ley ordena, le da una orden al Departamento de Educación y yo lo que veo es que después de 19 años el Departamento predica, pero no practica lo que predica. Se queda meramente en teoría", alegó Rodríguez.

"Esto es una orden para que cada uno de los directores tenga un programa de reciclaje en las escuelas y que rindan un informe. Esto independientemente de los currículos de ciencia. Cuando esta ley se creó no teníamos una crisis en los vertederos y hoy lo tenemos mayor y el departamento de educación ha perdido el tiempo y no queremos perder ni un minuto más", insistió el legislador.

Ante la insistencia del presidente de la Comisión, la profesora de Ciencias solicitó que los volvieran a citar dentro de seis meses para poder tenerles contestaciones claras sobre el asunto.

"Me consta que el Secretario del DE, Eladio Hernández, tiene un compromiso con esto. Queremos que en cada una de las escuelas del país haya un plan de reciclaje. De aquí a 6 meses le tendré la información, así que le solicito nos vuelva a citar en seis meses" dijo la funcionaria.

Por su parte el senador Henry Neumann, también arremetió contra la agencia y de paso les recriminó el que no llegaran, ni sometieran tan siquiera una ponencia.

"Imperdonable que no hayan traído una ponencia, imperdonable que no hayan traído un escrito que refleje la opinión del departamento. Lo que esperamos recibir es la posición del Departamento de Educación en relación a un tema de suma importancia. Están incumpliendo con la ley. Una ley de 1992, porque a base de lo que usted nos está diciendo y de lo que conocemos no se está cumpliendo con esta ley ni remotamente", dijo Neumann.

"Tenemos el caso de unos legisladores que, para la época de 1992, reconocieron un problema, llevaron a cabo unos esfuerzos para hacer una ley y se les da unas instrucciones a Educación a que cumpla y tantos años después en realidad tenemos cero. Más allá de unos esfuerzos aislados de unos maestros que van más allá de lo que deben hacer y que probablemente no tienen una dirección", dijo el también senador del Distrito de San Juan.

El senador Nelson Cruz sugirió que el Departamento de Educación designe una persona a nivel central que pueda coordinar con los directores para hacer valer la ley.

Por su parte, para el senador de la Delegación del Partido Popular Democrático (PPD), en la oposición, Cirilo Tirado, contempla ciertos problemas de ambigüedad y estructurales.

"Hay unos problemas estructurales en la ley. Porque no dice exactamente a quien se le rendirá el informe bianual, entre otras cosas", puso en conocimiento el legislador.