El senador del Partido Nuevo Progresista por Guayama, Carlos Rodríguez Mateo, guardó distancia esta mañana al escuchar en una vista pública a los autores de dos estudios que supuestamente comprueban que la alta prevalencia de condiciones crónicas en las comunidades de Miramar y Puerto de Jobos, en dicho municipio, se debe a su cercanía con la planta Applied Energy Systems (AES), que quema carbón para generar electricidad.

También guardó distancia de otro estudio que encontró que los niveles PM10 atmosférico siempre fueron más altos en Guayama a lo largo de 15 años, lo que se atribuye a la presencia de AES. Además, concluyó el estudio que la tasa de mortandad en Guayama, relacionada a concentraciones de PM10, es superior a la tasa en Fajardo, el municipio con el aire más limpio en todo Puerto Rico.

El PM10 son pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín o partículas metálicas. Ambos estudios fueron confeccionados por el Departamento de Salud Ambiental de la Escuela Graduada de Salud Pública de Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y liderados por el doctor Luis A. Bonilla Soto.

La investigación se hizo comparando la data levantada con una encuesta de 160 personas mayores de 21 con un estudio similar realizado en el 2016. Se encontró que las prevalencias de todas las enfermedades crónicas encontradas ese año (enfermedades respiratorias, cardiovasculares, diabetes, piel y cáncer) incrementaron para este año.

El estudio de mortandad se utilizó analizando cifras de los pasados 15 años.

En un aparte con la prensa tras finalizar la vista de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, Rodríguez Mateo planteó que Bonilla no pudo comprobar que la alta prevalencia de ciertas condiciones en Miramar y Puerto de Jobos está directamente relacionada a AES. Argumentó que en los estudios no se examina, por ejemplo, si la tasa de prevalencia de asma en Mayagüez, a donde no llegan las cenizas de AES, es superior a la de Guayama.

“En primer lugar, tenemos que buscar todos los factores que inciden en esta alta tasa de prevalencia de estas condiciones crónicas. Muy bien pudo haber sido un factor la exposición a las cenizas de carbón de AES en Guayama, pero por eso mi insistencia en si había una diferencia entre estar expuesto a ese producto en Guayama y no estar expuesto (en otro sitio) y tener la misma prevalencia”, afirmó Rodríguez Mateo.

"De manera responsable, no puedo decir que la población en Miramar, la causa por la cual tiene esta alta prevalencia de condiciones o la tasa de mortalidad se deba a que están expuesto a este producto", dijo Rodríguez Mateo al referirse al particulado que emite AES.

"Hay que establecer todos los factores que inciden en esa alta prevalencia. Si ellos quieren tener la certeza de que el producto (las cenizas) es el que aumenta las condiciones, es sencillo, hagan un estudio en que comparen el escenario antes del establecimiento de AES en Guayama las tasas de mortalidad ahora", insistió.

Rodríguez Mateo, quien es médico, dijo que no se puede hacer un vínculo entre la tasa de mortalidad de Guayama con la presencia de AES porque no todos los residentes del municipio están expuestos al particulado.

"No puedes decir que la gente que muere de cáncer en otros sectores de Guayama es por eso porque no están expuestos", afirmó.