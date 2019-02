Un área de aguaceros que se extiende desde Puerto Rico hacia el este en aguas del Atlántico provocará hoy nubosidad y lluvia en toda la isla, informó el Servicio Nacional de Meteorología.

“La cantidad más significativa de lluvia se espera que se mantenga en la mitad este de la isla, durante todo el día y temprano en la noche”, indicó el meteorólogo David Sánchez, quien añadió que las lluvias serán de leves a moderadas y no se descartan aguaceros en otras zonas.

Passing showers continue to affect east, north and interior of PR. The accumulations of rain will be light.

Aguaceros Pasajeros continúan afectando el este, norte e interior de PR. Las acumulaciones de lluvia serán leves. #prwx #usviwx pic.twitter.com/Y8iTXkogfr — NWS San Juan (@NWSSanJuan) February 27, 2019

Se espera una acumulación máxima de precipitación de media pulgada, con posibilidad de acumulación de agua en áreas bajas y de poco drenaje.

Sánchez agregó que, aunque la actividad de lluvias disminuirá gradualmente, continuará -al menos- hasta mañana.

No se espera que la lluvia afecte el nivel del embalse de Guajataca, que se mantiene bajo ajustes operacionales (188.17 metros), según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Mientras, una alta presión sobre la zona continúa provocando fuertes vientos del este, entre 15 a 25 millas por hora, que a su vez mantienen el oleaje picado -de cinco a siete pies- en aguas del Caribe y Atlántico. Por esta razón, el SNM mantiene vigente una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas al menos hasta mañana, jueves.

El riesgo de corrientes marinas continuará alto para la mayoría de las playas del norte y Culebra hasta el viernes, pronosticó Sánchez.