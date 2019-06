Será a partir del próximo jueves, 20 de junio, que los cerca de 11,000 trabajadores afiliados a Servidores Públicos Unidos (SPU) podrán ratificar o rechazar el acuerdo alcanzado por el sindicato con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que extiende la vigencia del convenio colectivo y asegura la restitución de los ahorros para la jubilación.

Las votaciones estaban pautadas para iniciar mañana, lunes, pero será el jueves que los trabajadores comenzarán a recibir vía correo un paquete informativo que contendrá -además de un resumen sobre los acuerdos- una papeleta e instrucciones para emitir su voto, lo cual podrán hacer mediante e-mail, servicio postal, teléfono o en los centros informativos que habilitarán.

Los trabajadores tendrán hasta el 28 de junio para emitir el voto, aunque evalúan la posibilidad de extender la fecha hasta los primeros días de julio, señalo Annette González, presidenta de la organización sindical.

Igualmente, a partir de hoy se comenzarán a abrir centros informativos en cada una de las diez regiones del sindicato. “Queremos darle una orientación individualizada a cada uno de los afiliados y aclararle cualquier duda que tengan sobre el acuerdo”, señaló la líder obrera.

Al día de hoy, González tenía confirmado dos centros informativos. El primero de ellos operará desde el 20 de junio, en horario de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., en el centro comunal Víctor Rojas de Arecibo. Mientras, se habilitará otro en el en primer paso del edificio 1704 de la avenida Ponce de León, en San Juan.

El sindicato ofreció orientaciones en cinco regiones entre el 12 y 13 de junio, de las cuales participaron unos 650 trabajadores de los 11,000 afiliados a través de 14 unidades apropiadas en nueve instrumentalidades públicas. “La matrícula se ha mostrado bien complacida con lo que habíamos acordado”, sostuvo González.

“Nosotros estamos bien confiados en el proceso, en que nuestra matrícula va a avalar el acuerdo porque hemos explicado hasta la saciedad lo que significa. No le estamos quitando ningún beneficio…estamos garantizando el dinero que se aportó al sistema de retiro. Lo que queremos es que el dinero que aportaron nuestros afiliados lo tengan al momento de jubilarse”, expuso.

El acuerdo incluye, además, la otorgación de un bono de $1,000 al formalizarse el acuerdo y una aportación mensual de $170 para el seguro médico.

A pesar del rechazo de la clase magisterial al acuerdo que había alcanzado la Asociación de Maestros con el organismo federal, González sostuvo que dicho resultado no impacta adversamente el proceso que llevarán a cabo.