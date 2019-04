A un día de las protestas convocadas para el 1 de mayo en la Milla de Oro, las autoridades y los coordinadores del evento en Hato Rey no han llegado a un acuerdo sobre las áreas para la manifestación.

La controversia radica en la ruta de la marcha y el lugar para la ubicación de la tarima, según denunció el presidente del sindicato ProSol-Utier, Luis Pedraza Leduc, quien indicó que varias organizaciones habían determinado marchar por la avenida Juan Ponce de León hasta la calle Chardón en la Milla de Oro.

En ese punto, caminarían hacia la avenida Luis Muñoz Rivera, donde tienen planificado ubicar la tarima. En ese tramo marcharían entre los edificios de varios bancos, incluyendo el Popular Center.

“Nos dijeron que no, que marcháramos por la avenida Muñoz Rivera hasta la Roosevelt. No quieren que usemos la Ponce de León”, denunció Pedraza Leduc. “Nos vinieron a decir lo que teníamos que hacer. Quieren controlar nuestra manifestación, así que pedimos una reunión con el secretario de Seguridad (Pública), Elmer Román”.

Por su parte, el comisionado de la Policía, Henry Escalera, negó que haya alguna imposición, aunque advirtió que la Uniformada sí puede establecer medidas.

“No, no. Nosotros no imponemos. Nosotros vamos a garantizarles sus derechos”, dijo Escalera a El Nuevo Día. “Sí puedo decir que hay jurisprudencia de que la Policía puede regular unas áreas para la seguridad de todos. Lo que buscamos es el diálogo. No venimos a buscar ninguna confrontación”.

Escalera fue uno de varios funcionarios que participaron de una reunión ayer con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares en La Fortaleza para discutir el plan de seguridad.

Después del encuentro, Escalera dijo, sobre la ruta de la marcha, que “hay unas áreas que están restringidas, que tenemos el centro de operaciones del personal y estamos dando las alternativas”.

Mientras, el subsecretario de la gobernación, Erik Rolón, indicó que la oposición a la tarima en la calle Chardón se debe a que “la Policía ha identificado que es un área propensa que coloca en riesgo la seguridad... Basado en la experiencia de pasados años, se entiende que esa no es el área idónea para garantizar la seguridad de los manifestantes y de los no manifestantes”.

En caso de que se produzcan las manifestaciones sin acuerdos, Rolón indicó que “la Policía está lista para cualquier imprevisto en caso de que una organización no acuerde la ruta y la tarima… Hay un plan con varios escenarios”.

No detalló cuántos oficiales de la Policía serán destacados. El año pasado, días antes del 1 de mayo, la Policía informó que tendría asignados 1,100 oficiales.

Rolón sí señaló que utilizarán cámaras para grabar las intervenciones policiacas y aseguró que la Uniformada está preparada para saber cuándo y cómo usar la fuerza.

También indicó que el comisionado estará a cargo, aunque ese día el nuevo secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, será “la última autoridad”.

A su vez, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, dijo que se “han tomado las medidas” para buscar que, de producirse algún arresto, tenga las bases para radicación de cargos.

Reconoció que algunos casos del año pasado se han caído, mientras que otros siguen pendientes y otros “han salido culpables”.

Mañana también habrá una marcha desde el Capitolio hasta La Fortaleza. Uno de los organizadores de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Pedro Irene Maymí, dijo que la Policía no tuvo reparos con los planes que le presentaron.

Por su parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, explicó que el Municipio asumirá el rol de brindar servicios esenciales en las áreas de tránsito, manejo de emergencias y limpieza, mientras que fue enfática en que “la Policía Municipal no tiene autoridad legal para intervenir con manifestantes”.