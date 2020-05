A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

La experiencia sindical de cara al proceso de reapertura de las funciones no esenciales del gobierno variaba hoy entre los gremios que expresaban preocupaciones por la falta de materiales, los que exigían la administración de pruebas diagnósticas con regularidad y los que discutían con sus patronos los términos del nuevo y distanciado panorama laboral.

Se supone que, a partir del próximo lunes, 1 de junio, las áreas de presupuesto, finanzas, compras y recursos humanos de cada agencia gubernamental comiencen funciones. Se escogieron estas divisiones para adelantar los pagos a suplidores, contratistas y a otros entes privados que han brindado servicios al gobierno en medio de la pandemia del COVID-19.

Por ejemplo, según el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson Guzmán, en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), agencia que no interrumpió las labores en el área del seguro por desempleo, han confrontado limitaciones con el equipo de protección como mascarillas y gel desinfectante, entre otros asuntos, por lo que un retorno al trabajo presencial sin garantía de abastos puede ser perjudicial para todos.

“Tenemos dudas con las medidas de seguridad. Cuando apenas había trabajadores escaseaban los productos y el equipo de seguridad personal, y ahora no hay nada que indique que van a ser efectivos proveyéndolo (el equipo protector)”, dijo Guzmán. La Fortaleza no ha respondido todavía a una comunicación con interrogantes sobre este tema.

Ángel Pinto, presidente del gremio ProSol Utier en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) describió una situación similar con los unionados de esta instrumentalidad pública que han trabajado desde que comenzó la pandemia.

En el caso de ellos hay otra preocupación y es que la ACT no está administrando pruebas diagnósticas a los empleados, dijo Pinto.

“Son empleados del área de construcción que la gobernadora abrió antes para que salieran los proyectos. El patrono no siempre proveía desinfectante ni mascarillas ni quiere hacerles pruebas a los empleados. Dicen que como no es parte del protocolo, no es necesario”, sostuvo Pinto.

Por su parte, Karen de León, vicepresidenta del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), indicó que hoy mismo estaban reunidos con directivos del Departamento de Educación para trabajar un plan para la reapertura de los trabajos en las áreas de finanzas, presupuesto, compras y recursos humanos.

“Se están haciendo las pruebas a los que están entrando. Entiendo que son las moleculares (diagnósticas). Nos preocupa el rastreo. Entendemos que no se ha dado de manera adecuada”, dijo De León.

En el caso del Departamento de Educación, indicó, existe un problema grande en el personal irregular, mucho del cual no cobra desde diciembre, última fecha en que trabajaron. La primera interrupción fue con los terremotos de enero de este año.

“Muchos ya agotaron su (beneficio por seguro por) desempleo y no hemos visto movimiento para que esas trabajadoras para acceder a otra compensación bajo el Departamento del Trabajo. Para nosotros esa es la preocupación primordial. Digo mujeres porque son en su gran mayoría mujeres, y son muchas. Como 3,500”, estipuló De León.