El gobernador Ricardo Rosselló Nevares señaló que no tiene prisa por nombrar a un secretario en propiedad para el Departamento de Educación, a la vez que reiteró su confianza en la labor que realiza el secretario interino de la agencia, Eligio Hernández.

“Estoy orgulloso del trabajo que ha estado haciendo Eligio y seguiré, como he dicho, me he dado el tiempo para poder evaluar los candidatos. Pero, hasta el momento, Eligio está haciendo un gran trabajo, sacando lo que queremos sacar. Está cumpliendo con los objetivos de la Reforma (Educativa)”, señaló.

Educación no ha tenido un secretario en propiedad desde que la exsecretaria Julia Keleher renunciara a principios de abril. A su salida se dieron a conocer que las autoridades federales investigan su gestión al mando de la agencia, presuntamente debido a irregularidades en el otorgamiento de contratos.

Para permitir que se cumplan los objetivos de la Ley 85 de Reforma Educativa, Rosselló Nevares destacó que esta mañana presentó enmiendas al presupuesto recomendado para el próximo año fiscal para añadir $262 millones adicionales a las partidas asignadas a Educación. En total, el gobernador recomendó un presupuesto operacional que ascendería a $9,624 millones.

“Sometimos unas enmiendas de $262 millones para poder asegurar un sinnúmero de programas que serán de beneficio para todos estos estudiantes”, sostuvo.

El primer ejecutivo ofreció sus expresiones tras una breve participación en una ceremonia del Departamento de Educación para reconocer a los estudiantes de excelencia académica que este año se gradúan de escuela superior.

Rosselló Nevares elogió a los 1,732 estudiantes que completaron sus estudios con un promedio de 4.00 y los exhortó a trabajar, de ahora en adelante, para ayudar en la recuperación del país.

“El recurso más preciado que tenemos en nuestra tierra son nuestra gente y el ver más de 1,600 de ustedes, que con dedicación, con sacrificio, con trabajo, han podido lograr unas notas de excelencia en su carrera en ´high school´ me da mucha esperanza de que es lo que está por venir en el futuro”, expresó el mandatario.