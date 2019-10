El jefe de Operaciones Técnicas de la Autoridad de Energía Eléctrica, Carlos Alvarado, confirmó que sobre 5,000 clientes de la corporación pública permanecen sin servicio esta mañana.

Según el funcionario, buena parte de estos clientes están sin luz por un alimentador que salió de operaciones en la subestación Río Cañas, en Caguas.

Alvarado dijo que el mismo fue reparado parcialmente, por lo que un 10% del alimentador aún está fuera de operaciones, dejando a cerca de 823 clientes sin servicio eléctrico.

“También en la subestación Bayamón TC un alimentador sufrió una avería que se reflejó en la alta de la subestación y me la sacó de servicio”, explicó. Ante eso, 4,164 clientes permanecen sin luz en esta zona.

El ingeniero explicó que más temprano otro alimentador se averió en una subestación en Fajardo, dejando a otros cientos de clientes sin servicio.

No obstante, esta situación ya fue corregida y los clientes ya deben tener el servicio de vuelta. Sobre las otras dos averías, el funcionario aseguró que esta misma mañana estarán solucionadas.

Alvarado subrayó que estas averías se están atendiendo, en su mayoría, con personal gerencial debido a que los celadores de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) permanecen en paro laboral.

De acuerdo con el ingeniero, esta situación se ha extendido por casi un mes debido al tranque entre la AEE y el sindicato por un aumento de salario a los celadores.

Aunque la corporación pública accedió a un aumento de 15%, la Utier rechazó la propuesta, por lo que se mantienen negociando.

Sin embargo, según el funcionario, la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcción Eléctrica (Uitice) accedió al aumento propuesto.

“La AEE le ofreció un 10% y 15% de aumento y eso está en la mesa de negociación, ellos están en una situación que no están aceptando esa propuesta, la autoridad siempre ha estado en el diálogo”, alegó Alvarado.

Dado a este panorama, el ingeniero detalló que el personal gerencial que está asumiendo esa responsabilidad son los que en su momento fueron celadores y tuvieron trabajos de campo.

“Nosotros tenemos algunos turnos en los despachos de servicio y en los distintos técnicos que no tenemos el personal completo. Esos turnos los cubríamos con los mismos empleados en turno extra, pero ahora esos turnos no lo están cubriendo”, subrayó.

El funcionario aceptó que debido a esta situación el tiempo de respuesta de la AEE ante las averías se afecta, pero sostuvo que trabajan para que el impacto sea mínimo.

“Los gerenciales y los otros gremios están comprometidos a mantener el sistema, con mantener el servicio a nuestros clientes, incluyendo a personal de la Utier. Sí tenemos un sector con un reclamo, pero debemos anteponer el servicio sobre los reclamos”, acotó.

Precisamente, la Utier celebró esta semana que el Senado y la Cámara dieron paso a un proyecto que les devuelve a los celadores la licencia de accidentes, uno de los principales reclamos en su lucha sindical. La medida está a la espera de la firma de la gobernadora Wanda Vázquez.

Reacciona la Utier

Por su parte, el presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, sostuvo que la AEE "no está haciendo" nada para evitar el éxodo de celadores en la autoridad e indicó que permanecen buscando alternativas para llegar a un acuerdo justo entre ambas partes.

Según el líder sindical, de 1,200 profesionales de este tipo en el 200, al momento la corporación pública cuenta con unos 600.

"Esta situación demuestra la ineptitud del ingeniero Alvarado que tiene que sostener la operación pagando tiempos extras demostrando que tiene una falta de personal y de mantenimiento preventivo en las plantas", denunció al tiempo que dijo que la autoridad lleva cinco años en esta práctica.

Igualmente, señaló que la Utier advirtió a la AEE en varias ocasiones sobre la necesidad de atender la retención de los celadores, pero no han tenido éxito.

Sobre en qué etapa del proceso se encuentran, Jaramillo dijo que tan reciente como hoy estuvieron reunidos, pero aún no han llegado a un acuerdo.

"En el día de hoy acaban de someter una carta 'malechosa' tratando de decirle al país que estamos en un impase, que no estamos buscando alternativas. Nosotros sí estamos buscando alternativas, yo me he mantenido en comunicación desde el viernes con la secretaria de la Gobernación", defendió.

Jaramillo también condenó que la autoridad resalte que llegaron a un acuerdo con la Uitice, pues, según él, los sindicatos atienden empleados con labores diferentes.

"Los compañeros de la Uitice no trabajan en líneas vivas, no tienen conocimientos operacionales. Por lo tanto, tienen responsabilidades diferentes a las nuestras", estipuló.

Un celador de línea en la AEE cobra de $20 a $21 por hora, una cantidad menor que en Estados Unidos donde estos profesionales cobran entre $42 y $43.