El excongresista por Illinois, Luis Gutiérrez, opinó esta mañana que Pedro Pierluisi erró al no someterse al proceso de confirmación del Senado como secretario de Estado.

Pierluisi manifestó durante el fin de semana que no acudiría a la vista de confirmación en el Senado al concluir que asumió la gobernación el viernes al juramentar al cargo. Desde entonces, la vista de confirmación ha sido cancelada, desatando una controversial legal que se anticipa será resuelta por el Tribunal Supremo.

Gutiérrez dijo que conoce a Pierluisi hace mucho tiempo, siendo ambos miembros del Partiodo Demócrata de Estados Unidos, y que le sorprenden las últimas actuaciones del excomisionado residente.

"No sé por qué no pasó por el proceso natural. Si te nominaron para Secretario de Estado, pasa por el proceso de confirmación", dijo Gutiérrez, quien ahora se desempeña como analista político de la cadena CNN.

"¿Por qué Pierluisi no dice que voy a buscar el apoyo de los miembros de la Cámara y el Senado, y espera después por un proceso riguroso de ser confirmado como Secretario de Estado?", cuestionó Gutiérrez, quien vive en Puerto Rico. "Luego dice que no va a comparecer. Esa no es la manera en que uno busca el apoyo y la confianza del pueblo puertorriqueño", manifestó.

Gutiérrez cuestionó las verdaderas intenciones de Pierluisi en convertirse en primer mandatario al recordar sus estrechos lazos con la Junta de Supervisión Fiscal.