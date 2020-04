La pareja de puertorriqueños que por las últimas semanas estuvo atrapada en el barco Zaandam luego que múltiples puertos le prohibieran el desembarco debido al reporte de enfermos con COVID-19, así como de cuatro muertes, llegó ayer, sábado, a la isla, confirmó el Departamento de Estado.

El boricua Néstor Nieves y su esposa, Carmen Meléndez, comenzaron el viaje el pasado 7 de marzo con la idea de conocer varios destinos de Sudamérica. Sin embargo, todo cambió el 14 de marzo cuando se les prohibió desembarcar en Punta Arenas, Chile, debido al cierre de los puertos por la pandemia del coronavirus. No fue hasta el pasado jueves que les permitieron atracar en Port Everglades, Florida.

La embarcación Zandaam, de la línea Holland America, pudo anclar luego de varios días de negociaciones con las autoridades de Broward, el condado donde está el puerto, y la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el informe diario del gobierno para actualizar la situación que atraviesa el país a causa del coronavirus, el Departamento de Estado informó que también están al pendiente de una pareja de puertorriqueños que viajaba en el crucero Coral Princess que logró atracar ayer, sábado, en Miami. Mientras, le siguen la pista a varios boricuas que permanecen varados en Argentina y México.

Sobre la familia en México se informó que ya comenzaron conversaciones con United Airlines para la posibilidad de un vuelo de regreso.

Como parte de una entrevista concedida a El Nuevo Día, Nieves había compartido la odisea que estaban atravesando. “Estamos en una situación difícil porque no sabemos -realmente- dónde vamos a parar”, expresó el pasado 19 de marzo. El viaje estaba supuesto a culminar el 21 de marzo.

“Estamos preocupados por no saber si vamos a poder llegar a Estados Unidos o a territorio de Estados Unidos. Nos preocupa que nos dejen en México o Panamá y que no podamos salir. Esa incertidumbre nos crea ansiedad y preocupación. Toda la familia y las amistades están desesperadas. No es fácil”, abundó.