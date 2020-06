El capítulo estadounidense de The Humane Society anunció hoy, sábado, que ya no ofrecerá servicios de esterilización y vacunación de mascotas mediante los Spayathons luego que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan desautorizó las dispensas incluidas en la Orden Ejecutiva 2020-15 que permitían que veterinarios extranjeros llevaran a cabo procedimientos en la isla luego de los huracanes Irma y María en el 2017 y los terremotos de finales de 2019 y principios de 2020.

Los veterinarios Mónica G. Pagán Mutt, Víctor R. Oppenheimer Soto y María I. Cueto Ruiz demandaron al gobierno el pasado 11 de marzo al entender que estaban permitiendo que personas llevaran a cabo múltiples procedimientos como cirugías, esterilizaciones y vacunaciones, en animales sin estar debidamente licenciados para practicar en Puerto Rico.

Los demandantes reclamaron que el mecanismo de dispensa contenido en las Órdenes Ejecutivas 2020-15 y 2020-18 no estaba contemplado en la Ley 194 del Ejercicio de la Medicina Veterinaria en Puerto Rico de 1979 ni en la Ley Habilitadora del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, por lo que la orden ejecutiva debía declararse inválida.

El juez superior Anthony Cuevas Ramos atendió la demanda y declaró, el 4 de junio, no ha lugar a la moción de desestimación presentada por el gobierno y declaró ha lugar el pedido de los tres veterinarios de anular e invalidar las dispensas contenidas en las órdenes firmadas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

"Nos entristece profundamente el efecto devastador que esta decisión tendrá para los animales de Puerto Rico. Las órdenes ejecutivas de la gobernadora atendían la crisis de bienestar animal suscitada y exacerbada por los huracanes Irma y María, así como los terremotos que azotaron el sur de la isla recientemente. Como resultado de esta decisión judicial, The Humane Society of the United States no podrá continuar ofreciendo cirugías de esterilización y vacunaciones gratuitas en Puerto Rico. Miles de animales no podrán recibir servicios veterinarios libre de costo, lo que a su vez tendrá repercusiones en la salud pública debido a la alta incidencia de enfermedades zoonóticas como la leptospirosis y la rabia", indicó el portavoz de The Humane Society, Pedro Cerame, mediante comunicaciónescrita.

"Hasta la fecha, Spayathon for Puerto Rico ha esterilizado y vacunado sobre 53,000 animales completamente libre de costo. La inversión total en Puerto Rico ronda los $22 millones, incluyendo asistencia directa, donaciones, entre otros. En los primeros cuatro años, nuestros esfuerzos previnieron el nacimiento de sobre un millón de mascotas. Esto se traduce en un millón de animales que no acabarán en los albergues y en las calles. En estos momentos, continuamos en discusiones con la Oficina de la Gobernadora para identificar posibles vías de acción ante esta situación. Permanecemos comprometidos con el bienestar animal en Puerto Rico y en los Estados Unidos", añadió la entidad.

La Orden Ejecutiva 2020-15 firmada por la primera ejecutiva el 31 de enero de 2020 ("Política Pública del Gobierno de Puerto Rico Dirigida a Asegurar el Bienestar y Protección de los Animales en Nuestra Isla, Particularmente Durante el Periodo Que Dure la Emergencia") se implementó como mecanismo para atender a los animales a consecuencia de la emergencia causada por los huracanes de 2017 y los terremotos.

El documentó autorizó a The Humane Society a "proveer transportación, albergue, servicios veterinarios y otros cuidados que permita atender de manera efectiva y pronta el problema de la sobrepoblación de animales sin hogar o realengos, como también a todos los animales en la Isla que se encuentran actualmente en refugios, albergues de animales o cuyos dueños tomen la determinación de no cuidar más de ellos".

Sin embargo, el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico levantó bandera porque Vázquez Garced no incluyó entre las disposiciones que los veterinarios extranjeros que llegaran a la isla para realizar cirugías y otros procedimientos tenían que validar sus credenciales ante la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios.

Vázquez Garced atendió los reclamos del gremio mediante la Orden Ejecutiva 2020-18 del 20 de febrero, documento que atemperó la orden 2020-15 con la Ley 194 de 1979 ("Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria de Puerto Rico") al incluir la disposición que todo veterinario extranjero tenía que presentar evidencia de su licencia ante la Junta Examinadora antes de permitirles llevar a cabo procedimientos en la isla.

No obstante, el juez Cuevas Ramos falló a favor de los tres veterinarios y declaró nulas e inválidas las disposiciones de ambas órdenes ejecutivas.