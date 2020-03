Mientras en Puerto Rico líderes políticos discuten alternativas para garantizar el derecho al voto de cara a la primaria de junio, el periódico The New York Times asumió una postura a favor del voto por correo como una alternativa para los electores en los 50 estados tanto para las primarias presidenciales como para la elección general de noviembre.

El Nuevo Día publicó esta semana que el presidente del Partido Nuevo Progresista, Thomas Rivera Schatz y el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, discutieron diversas opciones ante el peligro de que se afecte, debido a la emergencia del COVID-19, la celebración de la primaria del 7 de junio.

Rivera Schatz propuso como alternativa el voto por correo y argumentó que el estado de Nevada ya acogió esa herramienta para su primaria presidencial del 9 de junio.

Torres no fue tan contundente en una entrevista con este diario. Dijo que el equipo electoral estudia escenarios y que la prioridad en estos momentos en reexaminar el calendario de cara a la primaria del 7 de junio.

“He dicho desde el principio que hay que considerar si se pospone la primaria de junio y en esos estamos sosteniendo conversaciones”, dijo Torres al reconocer que la situación de emergencia de salud pública que enfrenta el país inclina la balanza cada vez más en la dirección de solicitar una posposición del evento.

El senador comentó que la decisión se debería tomar “en los próximos días”.

El proyecto de reforma electoral aprobado en la Legislatura, pero que todavía no ha sido enviado a La Fortaleza para la firma de la gobernadora Wanda Vázquez, permite el voto electrónico o por correo en la elección general para ciertos grupos como los electores elegibles para voto ausente, los electores no videntes, con otros impedimentos y aquellos con problemas de movilidad.

El editorial del New York Times, publicado el 21 de marzo, reconoce que la alternativa para millones de estadounidenses de ir a los centros de votación en la elección de noviembre “podría no ser una opción” y que varios estados ya han pospuesto sus primarias. Así, identifica la opción del voto por correo como la mejor alternativa al voto presencial, partiendo de la premisa de que la fecha de la elección general de noviembre está establecida por ley federal y que la fecha del 20 de enero separada para la juramentación del presidente está fijada en la Constitución de Estados Unidos.

El diario sostiene que la opción del voto en centros específicos debe garantizarse, con medidas de salubridad adicionales, para personas que no se sientan cómodas con enviar su voto por correo. Entre las previsiones a ser implementadas incluye la opción de abrir una ventana de dos semanas para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto presencialmente.

Según The New York Times, el “arreglo práctico” es que el voto por correo sea una “clara y gratis opción para cada votante elegible en el país”, una vez se tomen varias garantías para que cada votante reciba la papeleta en un sobre, que pueda solicitar una nueva copia en caso de no recibir los documentos y que se identifiquen los recursos tecnológicos y humanos para que se cuenten los votos correctamente.

En el editorial se indica que, en estados como Colorado, Hawai, Utah, Washington y Oregon “la mayoría o todos los votos” son sometidos por correo. En total, en 28 estados se permite el voto por correo, aunque con diferentes variaciones.

“Casi una cuarta parte de los votantes emitieron sus papeletas por correo en el 2016”, reza el editorial donde se sostiene que la alternativa es viable con una eficiente campaña educativa.

Según el diario, en los lugares donde se vota por correo la participación es “significativamente más alta”, es una alternativa para votantes de todas ideologías y “es seguro” al argumentar que se utilizan códigos de barra para validar el voto y mecanismos para verificar que las firmas de los votantes sean las mismas guardadas en bancos de data.

Por ejemplo, en Oregon, el pionero de los estados con voto por correo, se han repartido más de 100 millones de papeletas desde el 2000 y se han identificado una decena de casos de fraude.

El reto de las elecciones

En una actividad celebrada el 27 de febrero en la Fundación Banco Popular trascendió que entre el 30% y el 50% de la población en Puerto Rico tiene problemas con sus direcciones postales, lo que podría significar un reto si se decide abrir la alternativa de voto por correo este año.

Para ese entonces, la Puerto Rico Civic Adress Vulnerability Evaluation (PRCAVE, por sus siglas en inglés) anunció una iniciativa para atender el problema, descrito por el presidente de ICasaPR, Raúl Ríos Díaz, como el problema de la “invisibilidad a la data” provocada por las deficiencias en direcciones físicas.

ICasaPR es una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar comunidades y municipios este problema de direcciones.

“El problema de las direcciones cívicas (física) en la isla hace que gran parte de nuestra población sea invisible en los sistemas de datos a nivel estatal y en las esferas federales”, sostuvo Ríos Díaz en entrevista con El Nuevo Día.

El problema con las direcciones imprecisas se concentra en el área montañosa y en el oeste del país, según cifras citadas por ICasaPR. PRCAVE, se anunció entonces, trabajaría con una donación inicial de la organización Filantropía Puerto Rico de $175,000 para colaborar con los municipios para atender el problema.

La jurisdicción en Puerto Rico sobre las direcciones recae en los gobiernos municipales.

Ríos Díaz ofreció varios ejemplos sobre cómo se manifiesta el problema de las direcciones. El caso clásico es el de los buzones a la entrada de una comunidad y cómo sus dueños carecen de una dirección física que pueda ser geo-localizable. También se da el fenómeno de múltiples familias que comparten el mismo apartado, lo que crea confusión en las bases de datos de agencias de gobierno locales y federales, como lo puede ser FEMA.