Tras su renuncia como presidente de la Junta de Supervisión Fiscal y reflexionando sobre sus aciertos y frustraciones, José B. Carrión, dijo que fue su error el no haber establecido un puente entre el organismo fiscal y la Legislatura, que hubiese permitido una mejor relación con los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado.

“Yo cometí un error y fue mi error… Hubo un acercamiento de parte de ambos a su forma en su día y no lo capté y la razón fue porque (el exgobernador Ricardo) Rosselló, cuando habían issues porque todos manifiestan lo mismo, ‘no a mí me gustaría, lo que pasa es que tengo problemas con la Legislatura’. Eso siempre es un tema en privado que siempre surge, pues yo digo vamos a juntarnos, déjame hacer el acercamiento, pedía permiso porque como la ley está estructurada, es el Ejecutivo el que lleva la voz cantante, pues yo pedí permiso y me dijeron, ‘no, no, nosotros nos encargamos’”, reveló Carrión en entrevista con El Nuevo Día.

“Cometí el error de seguir ese tema y ahora sabemos que eso fue un error y yo debería haber hecho un acercamiento a los presidentes de los cuerpos y a los legisladores de por sí, solamente llegue a hacerlo durante Prepa y fue un error mío”, afirmó.

El empresario de seguros habló, además, de la “vergüenza” que ha sentido durante las reuniones de la Junta en las que han participado bufetes de abogados en representación del gobierno, así como de su postura ante el respaldo del sector privado al organismo fiscal y su opinión sobre la clase política en Puerto Rico.

“Yo no entiendo por qué estar en el poder si no vas a hacer algo fundamental con él. Si no vas a tratar de adelantar algo en lo cual tú crees”, opinó de los políticos.

Carrión informó el miércoles que notificó a la Casa Blanca que no estará disponible para ser renominado a un segundo término. Su salida será el 5 de octubre o cuando el presidente de Donald Trump o el Congreso nombre a un sucesor, lo que ocurra primero.