El Tribunal de Primera Instancia de San Juan desestimó la demanda de este municipio que pretendía detener el cobro del PayGo, sistema de retiro aprobado bajo la Administración de Ricardo Rosselló.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, el Tribunal decidió que la Ley 106-2017 es válida y que su constitucionalidad no ha sido cuestionada.

El administrador de Retiro, Luis Collazo Rodríguez, explicó que “desde el 2017, al día de hoy, el Municipio de San Juan ha acumulado una deuda con Retiro de cerca de $69 millones por concepto del pago de pensiones a sus retirados, y desde que comenzó el PayGo no han pagado ni un centavo. Entendemos que la demanda era un subterfugio para no cumplir con su obligación según dispone la ley. No obstante, las pensiones de los miles de retirados del Municipio de San Juan se han seguido pagando por que el gobierno central asumió el pago de esas pensiones”.