Con motivo del inicio de la temporada veraniega, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) informó hoy sobre las actualizaciones y consejos sobre los procedimientos de seguridad en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, el aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla y el Mercedita en Ponce.

Desde el año pasado, TSA estableció medidas de seguridad que requieren que los aparatos electrónicos personales más grandes que un teléfono celular -que incluyen los lectores de libros electrónicos, tabletas, computadoras portátiles y consolas de juego- sean puestos en las bandejas por separado antes de someterlos a las inspecciones de rayos X.

Además, se podrá pedir a los viajeros que separen otros artículos del equipaje de mano como ciertas comidas, polvos y cualquier otro material que pueda obstruir las imágenes de la máquina de rayos X durante las inspecciones de seguridad.

“Estas medidas de seguridad son parte de un esfuerzo colectivo al nivel nacional e internacional para fortalecer el sistema de seguridad de aviación”, dijo José Baquero, director federal de seguridad para la TSA, mediante un comunicado de prensa.

“Los pasajeros que estén preparados para la inspección de seguridad ayudaran facilitar el proceso para sí mismos y para los otros viajeros”, añadió.

Para evitar demoras en los puntos de seguridad, se recomienda seguir estos consejos:

1. Recordar las normas del 3–1–1 para líquidos en el equipaje de mano. Se permiten líquidos, geles, pastas y aerosoles de 3.4 onzas (100 mililitros) o menos en una bolsa plástica transparente de tamaño de 1 cuarto de galón por pasajero.

Botellas de agua, bebidas, cremas, protector solar y jugos deben seguir estas normas.

2. Saber cómo transportar la comida. Se recomienda empacar artículos como pasteles, frituras, sofrito y morcillas en el equipaje facturado (o documentado) para evitar las demoras en el punto de seguridad.

Aunque no hay reglamentos prohibiendo las comidas, incluso aquellas envueltas o congeladas, si alarman las máquinas de seguridad, tendrán que ser sujetas a inspecciones adicionales. Como para cualquier otro artículo o alimento, si por alguna razón esta alarma no se puede resolver durante la inspección, no podrán pasar por el punto de seguridad.

Si no está seguro si un alimento se considera líquido, es mejor empacarlo en el equipaje facturado o enviarlo por adelantado a su destino.

3. Revisar el equipaje. Asegurarse de no llevar ningún artículo prohibido en su equipaje. Si no está seguro si su artículo está prohibido, puede acceder a la lista en la