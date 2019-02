Una alta presión durante la semana laboral limitará el desarrollo de lluvias significativas esenciales para aliviar las condiciones atípicamente secas que se han reportado durante los pasados meses en Puerto Rico, según informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“En realidad, durante el resto de la semana, se espera una alta presión en los niveles altos de la atmósfera, y promueve condiciones de buen tiempo y limita el desarrollo o las cantidades significativas de lluvia”, informó el meteorólogo del SNM, David Sánchez.

El Monitor de Sequía de los Estados Unidos informó la semana pasada que un 22% de Puerto Rico está bajo sequía moderada y el 80% se encuentra atípicamente seco.

Los vientos fuertes, por su parte, moverán aguaceros aislados sobre el este de Puerto Rico, que se extenderán hasta la noche de hoy.

“Pero todos los días se espera algún desarrollo (de aguaceros) en horas de la tarde, ocasionados por los efectos locales, pero al tener esta alta presión no se espera el desarrollo de inundaciones porque no tendremos lluvias prolongadas”, añadió Sánchez.

Por el momento, tampoco se esperan lluvias significativas para el embalse Guajataca, el cual se mantiene bajo un ajuste operacional, que obligaría a partir del 22 de febrero el racionamiento de agua para los abonados que se suplen de la represa.

“No se esperan lluvias significativas para el embalse de Guajataca. Hay una probabilidad de lluvia para el oeste, pero es baja. Al tener la alta presión y los vientos, no generarán lluvias significativas”, confirmó el meteorólogo.

El día, por otro lado, se mantendrá mayormente soleado con una máxima de 82 grados Fahrenheit y vientos del este alrededor de 16 millas por hora. Mientras, la noche estará parcialmente nublada con una mínima de 73 grados F.

“Los vientos van a aumentar en los próximos días debido a otra alta presión que estará pasando cerca del área durante los próximos días”, dijo el experto.

Sánchez, además, advirtió que las condiciones marítimas se seguirán deteriorando.

Una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas está en vigor, pues las olas se mantendrán entre 6 y 8 pies de altura para el Atlántico y el Caribe.

“El oleaje va a estar bastante picado en gran parte de las aguas locales por el viento que se espera”, añadió Sánchez.