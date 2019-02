Un bebé nació a bordo de un avión de JetBlue que salió el viernes en la noche de Puerto Rico hacia Florida.

"Nos gustaría agradecer a la tripulación y los profesionales médicos a bordo por su rápida acción bajo presión, y deseamos a la nueva madre e hijo todo lo mejor”, comunicó la aerolínea estadounidense.

El vuelo 1954 partió de San Juan y aterrizó en la Florida antes de las 11:30 p.m.

Giving storks a day off. With mom’s okay, we’d like to rename “Born To Be Blue” after our newest baby blue and our youngest customer ever. More baby shower gifts to come! #AirBorn https://t.co/h7tQRY0lwn — JetBlue Airways (@JetBlue) February 16, 2019

Durante el vuelo de dos horas y 50 minutos, la tripulación y los profesionales médicos a bordo ayudaron a la mujer a dar a luz al “cliente más joven hasta la fecha” de la aerolínea.

De hecho, la estación de televisión NBC 6 compartió el vídeo del emotivo momento, en donde un médico atiende a la mujer en el avión N523JB, denominado casualmente" Born To Be Blue”.

Según medios locales, tan pronto el avión llegó al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, el personal médico se reunió con la mamá y con el recién nacido.

Por el momento, se desconoce si JetBlue tiene planes de celebrar el nacimiento del bebé con un gesto promocional.

Y, no seria la primera vez que una aerolínea ofrece un regalo promocional, pues Spirit Airlines le regaló en el 2017 vuelos gratis en su cumpleaños de por vida a un bebé nacido en un vuelo de Fort Lauderdale a Dallas.

"Nos gustaría cambiar el nombre de" Born To Be Blue "por nuestro nuevo azul bebé y nuestro cliente más joven. ¡Más regalos para el baby shower que vendrán! #AirBorn", escribió JetBlue.