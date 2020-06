Tras 108 días en altamar, esta mañana llegaron a San Juan tres tripulantes que iban a bordo del crucero Marina, de Oceania Cruises, que es un subsidiaria de Norwegian.

Este es el primer crucero en entrar a Puerto Rico desde que se declaró el estado de emergencia por el COVID-19, confirmó José Carmona, portavoz de la Autoridad de los Puertos. La embarcación no tiene pasajeros, sino tripulantes que trabajan para la compañía de cruceros.

"Vino en una misión de repatriación de tripulantes de diferentes cruceros de Norwegian Cruise y sus subsidiarias", explicó Carmona.

Dos de los tripulantes son los músicos puertorriqueños José "Freddie" Méndez y Rosamil Molina. Mientras, el tercero es un ciudadano natural de Nepal que reside en la isla, donde está casado con una boricua.

Los esposos Freddie Méndez y Rosamil Molina. (Suministrada)

El barco empezó un recorrido por varias islas del Caribe, Colombia y México para dejar a los empleados de cada país.

El Nuevo Día supo que la embarcación había confrontado dificultades porque al llegar a algunos destinos no permitían el desembarco a quienes residen en esos lugares, pese a que no se han reportado contagios dentro del barco. Así ocurrió en Colombia hace tres días y tuvieron que seguir hasta Curazao y transportarlos por avión.

Esa logística no se pudo para estos tres empleados que llegaron a Puerto Rico porque una ley federal aprobada recientemente no permite a personas que se bajen de un crucero abordar aviones, a menos que sea un "charter", lo que no era una opción para el trío que llevaba 108 días en el mar, pasando de barco en barco.

Carmona precisó que se les permitió la entrada a Puerto Rico en una coordinación entre la Guardia Costera, el Departamento de Salud y la Autoridad de los Puertos.

"Ancló en lo que se llama el puesto de anclaje Echo, que queda a las afueras de la bahía. No toca tierra. Queda en medio del agua", indicó Carmona.

Van 100 días desde que San Juan tuvo la entrada de los últimos cruceros. Hoy le damos la bienvenida al OCEANIA MARINA a nuestra bahía, para dejar 3 tripulantes puertorriqueños y reabastecerse de combustible. Estará anclado en la bahía y no fue autorizado a entrar a ningún muelle pic.twitter.com/NIn9KRUFHD — Cruceros Puerto Rico (@CrucerosPR) June 22, 2020

El funcionario agregó que "el procedimiento acordado consiste en que desde desde el crucero bajaban un bote con los tripulantes que los llevaba al puerto... En el puerto, personal del Departamento de Salud les hace una evaluación, que incluía pruebas moleculares y serológicas de COVID-19".

Antes de la llegada de crucero hanentrando barcos de carga. No obstante, Carmona aseguró que se mantiene en vigor la orden de que ningún tripulante puede desembarcar en Puerto Rico.

En una entrevista con El Nuevo Día, publicada el pasado 26 de mayo, la pareja de músicos boricuas aseguró que estaba bien.

“Aquí no hay nadie enfermo, y aunque nos hace falta la isla y ver nuestra familia, estamos bien, no estamos desesperados y aquí son muy amables con nosotros”, explicó Freddie. “Además, a diferencia de los otros tripulantes, tenemos la gran suerte de que estamos juntos, somos una familia, porque somos esposos, cada uno con hijos grandes”.