La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) informó hoy, jueves, que investigará al exrepresentante del Partido Popular Democrático (PPD) Narden Jaime Espinosa y nueve funcionarios que prestaban servicios a su oficina legislativa por presuntas violaciones al Código Electoral y a la Ley de Ética Gubernamental.

Además de Jaime Espinosa, la OPFEI investigará a Norberto Olmeda Pérez, Grandi Liz López Pagán, Myma DeLean Vega, Deborah González Martínez, Elizabeth Reyes Orellano, Alexandro López López , Ismael Mercado Casilla, Loida González Gerena y Lizette Piñero Peña.

De acuerdo con el referido de Justicia, que fue acogido por la OPFEI, a estos funcionarios se les imputa “una serie de delitos como autores, coautores y cooperadores”.

Entre dichos delitos figuran: falsificación de documentos públicos, falsificación de peticiones de endoso para primarias (comúnmente llamado vaciado de listas), robo de identidad, apropiación ilegal de fondos públicos, malversación de fondos públicos y fraude.

También se le imputan infracciones a la Ley Electoral y a la Ley de Ética Gubernamental.

“En cuanto a Luis Miguel Berrios Fontánez, quien era ayudante especial del exrepresentante, no se designó un FEI por no tener constancia -bajo juramento- de los hechos ilegales que se le atribuyen. Ello, por sí solo, no conlleva su exoneración”, aclaró el panel mediante comunicado de prensa.

La OPFEI designó a la licenciada Zulma Fúster Troche como fiscal especial independiente y al licenciado Miguel Colón, como fiscal delegado, para que realicen una investigación a fondo. Para ello tendrán 90 días, a partir de hoy, 18 de junio de 2020.