El Negociado de Ciencias Forenses (NCF) determinó que un hombre de 47 años que falleció recientemente en su hogar en San Juan estaba contagiado con COVID-19.

En la actualización diaria que ofrece el gobierno sobre la gestión de varias agencias de gobierno en medio de la emergencia, el NCF detalló que hubo un resultado positivo entre las pruebas tomadas posterior a la muerte de tres personas para detectar coronavirus.

De acuerdo a la información provista, las pruebas realizadas a un hombre de 69 años de Bayamón y otro de 64 años de San Juan arrojaron resultados negativos. Los dos también fallecieron en sus hogares.

En el caso del hombre que dio positivo al virus, se detalló que este también padecía de diabetes. Las autoridades salubristas han destacado que las personas con condiciones crónicas están más a riesgo de sufrir complicaciones por el COVID-19.

Esta mañana, el epidemiólogo del estado, David Capó, informó durante un programa especial que el “task force” médico creado para manejar la emergencia del COVID-19 trabajará con el Registro Demográfico para establecer un método de contabilizar las muertes que no forman parte del listado oficial de fallecidos por el novel coronavirus debido a que, al momento de morir, no tenían un diagnóstico confirmado.

Por su parte, la Autoridad de los Puertos informó que la empresa naviera Crowley dio a conocer que dos de sus empleados dieron positivo a COVID-19. Aunque no se ofrecieron detalles sobre el lugar de empleo de los empleados contagiados, se informó que los servicios de transportación marítima de carga que ofrece la empresa continuarán “como de costumbre”.

En cuanto al transporte aéreo, el Departamento de Estado informó que están en comunicación con jóvenes que llegaron hoy a Puerto Rico luego de estar varados en República Dominicana. Asimismo, una estudiante que está en el Reino Unido regresará a la isla el miércoles.

Por su parte, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) activó la Unidad Estatal para Trabajadores Desplazados y Patronos del Programa de Desarrollo Laboral para asistir a los empleados que han sido despedidos en los últimos días debido al cierre parcial de comercios y toque de queda decretado por la gobernadora Wanda Vázquez.