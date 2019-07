En la misma línea de lo expresado la noche del jueves por el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, la mayoría de los integrantes del polémico chat en la aplicación Telegram en el que se compartían mensajes machistas, misóginos, vulgares y homofóbicos, entre otras cosas, pidieron perdón en expresiones escritas.

Tras Rosselló pedir perdón al pueblo el jueves en la noche, hoy diversas facciones reclamaron las disculpas de los demás integrantes del chat, mientras que otros, incluyendo al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, exigieron sus renuncias.

Los asesores en comunicaciones de Rosselló, Carlos Bermúdez y Rafael Cerame; su exasesor legal, Alfonso Orona; el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino; y el publicista y presidente de la agencia KOI, Edwin Miranda, pidieron perdón esta tarde por su participación en el chat en el que también discutían asuntos de la administración del gobierno y se hacían llamados a atacar y desacreditar a funcionarios locales y federales.

En sus expresiones, Sobrino, quien también es representante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal y principal oficial financiero de la administración Rosselló, dijo sentir “vergüenza” por el contenido del chat que se ha hecho público.

“La publicación en días reciente de porciones de un chat privado no-oficial en el cual yo participaba ha levantado cuestionamientos válidos. Ayer el Gobernador de Puerto Rico se dirigió al Pueblo para pedir disculpas y atender preguntas sobre el mismo. A mí también me corresponde pedirle disculpas tanto al público en general como a quienes se les menciona en el chat”, señaló Sobrino en declaraciones escritas.

Tanto Sobrino, Bermúdez, Cerame, Miranda y Orona reiteraron en sus comentarios la presunción de que el chat era privado y no oficial, pese a que todo lo publicado hasta ahora es de interés público por tratarse asuntos relacionados a la administración de gobierno, en los que intervienen funcionarios o contratistas que devengan dinero público.

Entre las revelaciones más recientesdel intercambio de mensajes de un grupo cercano al gobernador, se encuentra un llamado a “meterle mano” al ahora exmonitor de la Policía, Arnaldo Claudio, así como un insulto machista a la expresidenta del Consejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, a quien el gobernador llamó “puta”.

Bermúdez dirige gran parte de la estrategia y esfuerzos de comunicación del gobernador, la primera dama y del gobierno, así como de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González. Además, según registros de la Oficina del Contralor, en el año fiscal que concluyó el pasado 30 de junio, la compañía de Bermúdez, Ojo Creativo, tuvo contratos con varias dependencias gubernamentales y municipios que totalizaban $211,140 por servicios artísticos, de asesoría, relaciones públicas y publicidad.

“En cuanto a los fragmentos de un chat privado que han sido divulgados en días recientes, me excuso con todo aquel a quien pude ofender en el contexto de los mencionados chats”, dijo Bermúdez en declaraciones escritas enviadas a este diario.

“Errar es de humanos, pero eso no es justificación. Me excuso apesadumbrado de mis fallas y sinceramente pido perdón”, agregó.

Cerame, en tanto, destacó que aprendió una lección con lo ocurrido.

“Siendo parte del grupo, cuyas comunicaciones privadas han sido expuestas ante la opinión pública, deseo expresar mis excusas a todo aquel que se haya sentido ofendido. Esa situación ha sido una lamentable experiencia, de la cual, como todo ser humano que comete errores, aprendo una lección”, afirmó Cerame, asesor de comunicaciones de La Fortaleza, en expresiones enviadas a El Nuevo Día.

Por su parte, el ex principal asesor legal de Rosselló, Alfonso Orona, repitió el mismo discurso y pidió disculpas desde su cuenta de Twitter.

“Relacionado a los fragmentos de un chat privado, del que fui parte, pido mis más sinceras disculpas a cualquier persona que se haya sentido ofendida por los comentarios del mismo. Situaciones como esta, nos dan la oportunidad de reflexionar, de aprender de nuestros errores y luchar por ser mejores seres humanos”, sostuvo Orona.

En el caso de Miranda, envió un largo escrito en el que subrayó, entre otras cosas, que los comentarios en el chat son “desafortunados”.

“Durante los pasados días he ofrecido mis disculpas de manera privada a todas aquellas personas que de una manera u otra hayan podido sentirse ofendidas por expresiones que fueron compartidas en un chat privado en el que estaba incluido. Reconozco que algunos de los comentarios expresados en ese contexto pueden resultar ofensivos para algunas personas, incluso para gente a la que tengo en alta estima. En ese sentido, lamento todas y cada una de las expresiones que puedan haber resultado ofensivas o hirientes. Profundamente apenado, les he extendido mis disculpas privadamente y hoy también lo hago de forma pública”, destacó Miranda.

“La mayor parte de este tipo de intercambios que se tienen entre personas de confianza están vacíos de intención torcida de ofender, degradar, humillar o avergonzar a nadie. Así como me siento profundamente apenado por aquellas expresiones que hayan podido resultar ofensivas, también lamento cómo estos eventos han podido afectar a mis compañeros de trabajo, a quienes distingo y respeto, por lo que a ellos también les extiendo mis sinceras disculpas”, dijo Miranda.

Además de Bermúdez, Miranda, Orona, Cerame, Sobrino y Rosselló, en el chat hay mensajes del secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi, del exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario; del secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín; y del secretario de Hacienda, Raúl Maldonado.

Participa, además, una persona identificada como F do, que varias fuentes confirmaron se trata de Elías Sánchez Sifonte, exdirector de campaña del gobernador y exrepresentante del gobienro ante la Junta de Control Fiscal. El jueves, el gobernador confirmó que Sánchez formaba parte del chat.

En un escrito publicado en el diario El Vocero, Rosario también lamentó sus expresiones en el chat.

Sánchez no contestó las llamadas de El Nuevo Día.