El aspirante a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD), Armando Valdés, presentó este martes una querella contra el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, ante la Oficina del Fiscal Especial de los Estados Unidos (OSC, en inglés) por supuestamente violentar la Ley federal Hatch de 1939, que prohíbe a los empleados del gobierno -que tengan vínculo alguno con fondos federales- aconsejar, solicitar o emplear mecanismos coercitivos para una causa política.

“La querella, que la estoy sometiendo en el día de hoy, podría desembocar en una orden de despido. Y además, de Llerandi no ser removido de su puesto, el gobierno de Puerto Rico perdería acceso a ciertos fondos federales debido al incumplimiento con la orden”, afirmó Valdés en conferencia de prensa en la sede del PPD.

“La pregunta que tiene que hacerse el gobernador es si quiere esperar esa orden o si cuando le llegue esa orden, él va a estar dispuesto a perder fondos federales a cambio de defender a uno de sus ayudantes”, agregó.

Valdés explicó que la Ley federal Hatch le aplica a Llerandi porque además de ser secretario de la Gobernación, es director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación y administrador de La Fortaleza. Precisó que tanto la Compañía de Comercio y Exportación como la Oficina del Gobernador en Fortaleza reciben fondos federales, por ende, le aplica el estatuto federal.

Llerandi dijo que el aspirante a la alcaldía de San Juan “quiere llamar la atención” porque está “perdiendo encuestas”.

“El mismo que siendo presidente de la Junta de Directores de WIPR del 2014 al 2016 y asesor de la oficina de comunicaciones de Fortaleza, pertenecía a la directiva del Partido Demócrata. Bajo su argumento debió auto referirse. Ya la politiquería parece un chiste. No merece contestación”, afirmó en declaraciones escritas.

El aspirante popular exhortó al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y a Llerandi a cumplir con el estatuto federal.

“Por el hecho de que a uno no lo cojan o porque no lo vayan a meter preso, no significa que la barra debe ser tan baja. La barra debe ser alta y estamos aquí ante funcionarios que juraron, todos, defender la Constitución y las leyes de Puerto Rico y de Estados Unidos”, apuntó Valdés, quien es abogado.

La querella, de 39 páginas, contiene como evidencia las declaraciones públicas que hiciera ayer Llerandi y la grabación divulgada ayer.

Ayer la emisora radial NotiUno divulgó una grabación en la que se escucha a Llerandi participando de una reunión política como parte de la campaña a la reelección del gobernador. En el audio, el funcionario pide a los presentes mostrarse comprometidos y cooperar con la campaña. Pidió la colaboración para dos eventos. El primer esfuerzo para “recursos externos” fue el 4 de marzo y otra para “recursos internos” el 2 de marzo en el Hotel San Juan.

El secretario de la Gobernación confirmó que participó del evento político, pero dijo que fue fuera de horas laborables. El gobernador, por su parte, respaldo la gestión de su secretario por entender que no había acto ilegal alguno. Más aún, Rosselló Nevares dijo que no veía validez en una querella presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por el presidente del PPD, Aníbal José Torres, por supuesta violación a la Ley de Ética Gubernamental. Además de la pesquisa en la OEG, la Oficina del Contralor Electoral hace indagaciones sobre la grabación.

Ante ese cuadro, Valdés pidió al gobernador que le pida la renuncia a Llerandi.

“Para mí que el gobernador en el día de hoy debería pedirle la renuncia. Evitarse el bochorno de que tenga que llegar una orden de parte de la Oficina del Special Council y pedirle la renuncia a Llerandi. Mi llamado al gobernador es que le haga claro al pueblo de Puerto Rico que, en efecto, él va a defender y cumplir con todas las leyes de Puerto Rico y con todas las leyes federales”, afirmó Valdés.

Agregó que -de emitirse una orden federal para la destitución de Llerandi- este no podrá ser funcionario público en el futuro.

“No puede trabajar en el gobierno. Incluso, la Ley (Hatch) establece que, si otro gobierno estatal lo contratara, después de una destitución, ese gobierno estatal también perdería fondos federales”, indicó Valdés.

De paso, Valdés repasó varias preguntas que tiene la OSG en su página cibernética para orientar a los empleados estatales y federales sobre cómo les cobija la Ley Hatch. Destacó que enfatizan en que el estatuto prohíbe que un empleado público o supervisor de fondos federales invite a participar de campañas políticas o a levantar fondos para un partido o candidato.