Luego de que se leyera el veredicto adverso contra el Municipio de Guaynabo por tomar represalias contra una empleada que denunció ser víctima de acoso sexual por parte de Héctor O’Neill Rosa, el juez federal Raúl Arias Marxuach preguntó a cada uno de los ocho miembros del jurado -cinco hombres y tres mujeres-, si la determinación que se había leído representaba su decisión.

“Yes, your honor”, respondieron de manera individual.

La respuesta final a las diez preguntas claves del caso estuvo en manos de un jurado, en promedio, joven, que durante nueve días escuchó con atención los argumentos de ambas partes, antes de retirarse a deliberar y llegar a una conclusión unánime en el décimo día.

“El mensaje es evidentemente claro y contundente, no hay posibilidad de equivocaciones con un resultado como este”, afirmó la exprocuradora de la Mujer, María Dolores Fernós. “Con este caso (las mujeres) deben sentirse legitimadas y empoderadas a defender su dignidad, a ganarse dignamente la vida con un empleo, sobre todo un empleo público”.

Para Fernós, la composición de ese jurado representa un proceso de cambios importantes a nivel cultural protagonizado por las nuevas generaciones.

“Por un lado para el país, para las mujeres, es un alivio en nuestras conciencias, que los mensajes que se han llevado por décadas hayan calado en ese jurado que estaba integrado en su mayoría por varones jóvenes, y eso a mí me da una gran felicidad”, expresó a El Nuevo Día.

“Por el lado de esa mujer que tuvo la valentía de enfrentarse a una de las dinastías más poderosas, corruptas y abusivas que ha tenido la política puertorriqueña, yo quiero darle las gracias a nombre de las mujeres trabajadoras que padecen este tipo de acoso”, sostuvo.

La demanda civil por acoso sexual y daño emocional contra O’Neill Rosa, el hijo del exalcalde Héctor O’Neill García, inició a finales de marzo de 2016. El ex primer ejecutivo municipal, quien estuvo en el poder durante 24 años, también enfrenta sus propios procesos legales por denuncias de agresión y hostigamiento sexual.

Los casos de acoso sexual en las esferas de poder en Puerto Rico son más comunes de lo pensado, advirtió Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva del Proyecto Matria, entidad sin fines de lucro que trabaja por el apoderamiento de la mujer. Por eso es tan importante la determinación del jurado en el caso del hijo de Héctor O’Neill, enfatizó.

“Es una determinación importantísima porque es de los pocos casos en los que vemos que se envía un mensaje de cero impunidad cuando una mujer es agredida, especialmente considerando que en el Municipio de Guaynabo se hizo todo lo posible por encubrir los casos de acoso sexual”, expresó Pagán Jiménez.

La doctora Luz del Alba Acevedo, catedrática del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, coincidió en que la resolución del caso tiene un significado que envía un mensaje a todos los ámbitos de la sociedad, especialmente al político.

“El mensaje es que no se debe tolerar el hostigamiento sexual en ningún ámbito de la sociedad puertorriqueña y especialmente en los ámbitos de la política. Es un mensaje contundente de que las estructuras gubernamentales tienen que seguir los protocolos, los reglamentos y si no los tienen, los tienen que empezar a afinar, a estructurar, para que estas cosas no sucedan”, afirmó la experta en temas de género y poder político.

El jurado determinó que el Municipio de Guaynabo deberá indemnizarla con $1,011,593, por los daños emocionales sufridos como resultado de las acciones de O’Neill Rosa, la inacción del ayuntamiento ante ello, y la represalia que la obligó a renunciar.

“Ella renuncia porque no le atienden el reclamo y eso lo que indica que las oficinas gubernamentales están ejerciendo un poder que no está atendiendo las necesidades de sus empleados, especialmente las mujeres, que están sometidas a este tipo de ambiente y que son nefastos”, apuntó Acevedo.

Asimismo, determinó que la situación de acoso creó un ambiente de trabajo hostil para la víctima y que el Municipio sabía o debía saber sobre ese ambiente de trabajo. Además, a partir de la evidencia presentada ante ellos, el jurado contestó que el Municipio, actuando a través del supervisor o la persona con la autoridad para atender y reportar una denuncia de acoso sexual, no tomó las debidas acciones para eliminar el ambiente hostil en el empleo de la víctima.

En su intento de persuadir al jurado, el abogado de Guaynabo, Claudio Aliff Ortiz, planteó que los hechos narrados por la víctima desde el banquillo de testigos eran difíciles de creer, señalando inconsistencias en el relato. “Una persona razonable no hubiese permitido entre 70 a 180 veces este tipo de ataques”, puntualizó Aliff Ortiz.

Pero el silencio que guarda una víctima de acoso sexual antes de finalmente hacer una denuncia responde a un miedo legítimo, por razones como la percepción de desventaja frente a una figura de poder, el temor a represalias y el nivel de desesperanza respecto a que, en efecto, vaya a haber justicia al hacer la denuncia, explicó Pagán Jiménez.

“Cuando la mujer logra superar esas tres barreras, entonces es que está lista para hablar, pero eso requiere un proceso interno de empoderamiento y también requiere mucho apoyo familiar e inclusive profesional”, sostuvo.

La profesora Acevedo advirtió que eso también responde a una falta de reglamentos y protocolos adecuados en los espacios de trabajo en el gobierno, “o que tienen reglamentos y sencillamente los activan dependiendo de quienes son los empleados, a qué jefe quieren proteger, y se convierte todo en un proceso político, no un proceso para indagar la verdad y poder sanear el ambiente de trabajo”.

“Para poder romper con ese miedo, las instituciones tienen que garantizarles a sus empleados que hay protocolos, que el protocolo se les enseña, para que los empleados conozcan cuáles son sus derechos y que la institución va a respaldarlos cuando ellos rompan el silencio”, manifestó la catedrática.

Para Pagán Jiménez, también urge que los protocolos en las agencias consideren las necesidades de la victimas a nivel emocional y legal, y que haya profesionales disponibles para apoyar a las victimas cuando hacen sus denuncias, así como mecanismos de investigación imparciales dentro de las agencias. La abogada instó a las mujeres a romper el silencio y denunciar las instancias de acoso sexual, tomando en cuenta la determinación en el caso de O’Neill Rosa como precedente.