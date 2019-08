Rafael Guzmán y Nancy Cruz -una pareja que viaja rutinariamente desde Puerto Rico a Estados Unidos- se mostraron receptivos ayer a utilizar el servicio de Uber de estar disponible en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

“Nunca lo he utilizado, pero estaría bueno”, aseguró Guzmán, mientras esperaba por sus familiares en una acera del terminal de llegadas del aeropuerto a su llegada de Cleveland.

Guzmán y Cruz fueron dos de las siete personas entrevistadas por este diario, como parte de un sondeo informal, para conocer las posturas entre viajeros y taxistas ante la posibilidad de que la red de transporte Uber logre un acuerdo con Aerostar Airport Holdings, LLC y así poder recoger pasajeros en el aeropuerto.

Según fuentes de este medio, el acuerdo entre Uber, que comenzó a brindar sus servicios en 2016, y Aerostar podría ser un hecho para este mes.

Los taxistas revelaron que, en promedio, tienen que esperar unas cuatro horas antes de conseguir pasajeros. (Teresa Canino)

Uber tenía prohíbo brindar servicios en el área turística. Sin embargo, en mayo de 2018, se concretó el nuevo Código de Reglamentos del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP), que le permite a la empresa operar en el aeropuerto. Ahora, solo falta que se concrete el acuerdo con Aerostar.

“La realidad es que si eso llega a empezar a aquí, yo usaría Uber”, resaltó Jannil Salas, quien indicó que el servicio de taxis que ha utilizado en el pasado desde el aeropuerto hasta San Juan le ha costado hasta $22.

“Además del costo, te puedo decir que el servicio de taxis es regular”, respondió, al ser cuestionada sobre su experiencia. Salas opinó que el trato con taxistas es “menos ameno y poco cordial” en comparación con el que podría recibir de choferes de Uber.

Con su postura, coincidió Armando Cedeño, residente de Ponce, quien sostuvo que “el servicio de taxis depende de la amabilidad de los choferes”.

Las personas entrevistadas destacaron que tomarían en cuenta la experiencia con los choferes al momento de seleccionar entre un servicio de taxi o Uber.

Las personas entrevistadas destacaron que tomarían en cuenta la experiencia con los choferes al momento de seleccionar entre un servicio de taxi o Uber. (Teresa Canino )

“Yo acabo de llegar de Miami. Allí, utilicé Uber y me trataron muy bien, me dieron comida. Lo recomendaría”, aseguró Cedeño.

“Viajo tres veces al año, pero cuando regreso me recogen. No he pensado en tomar taxis, pero si tengo que hacerlo, utilizaría Uber”, respondió Jonathan López, residente de Salinas.

Por su parte, Juan Martínez, un taxista dominicano con 15 años de experiencia en Puerto Rico, rechazó la oportunidad de que Uber llegue hasta el aeropuerto internacional a recoger pasajeros.

“La tarifa de Uber es desleal. Nosotros tenemos que pagar seguros, tenemos que cumplir con unos permisos y ellos no. El transporte de Uber no es seguro”, expresó Martínez, al opinar que “ya ellos están en todos lados”.

Martínez estimó que, en promedio, los taxistas que operan en el aeropuerto esperan cerca de cuatro horas hasta que tienen la oportunidad de recoger a un pasajero para llevarlo a su destino. De igual forma, reconoció que su tarifa es de $21, a lo que se suma $1 por cada equipaje que lleve el cliente.

“Pero eso es ley. Eso no somos nosotros. Esa es la tarifa que estableció el Negociado de Tránsito, y por eso para viajar del aeropuerto hasta San Juan la persona debe pagar $21 de tarifa”, dijo.

Con él, coincidió la taxista María Hernández, quien condenó al gobierno por “permitir que esto suceda”, al referirse a la pugna entre taxistas y choferes de Uber en defensa de sus trabajos.

“Este es el único santuario que nos queda y también nos lo quieren quitar. Ellos (Uber) están infringiendo la ley”, alegó Hernández. “Creo que estamos más regulados que ellos y me parece que el problema lo tiene el gobierno por falta de fiscalización”, añadió.

“Yo te puedo decir que nos hemos visto afectados en un 60%”, dijo Hernández, al ser cuestionada sobre cuánto ha impactado la llegada de Uber al mercado de transporte en la isla desde 2016.

Tanto Hernández como Martínez reconocieron que los choferes de ambas partes solo buscan un sustento para sus vidas, pero muestran sus reparos a la manera en la que, a su juicio, se favorece “más a un lado que otro”.

“Estoy en contra de lo que ha hecho el gobierno a la industria. La única solución que tiene esto es mayor fiscalización”, indicó Hernández.

Las personas entrevistadas se expresaron en momentos en que, a través de las redes sociales, ha trascendido información sobre el presunto robo de información confidencial de parte de los conductores y clientes de Uber.

Ante esas alegaciones, el presidente del NTSP, Luis García Fraga, firmó ayer una orden administrativa para que Uber provea la información necesaria que asegure que los datos personales o bancarios de los usuarios se manejan de forma segura.

Según García Fraga, el NTSP advino ayer en conocimiento “de ciertos sucesos que se han hecho públicos en Puerto Rico con respecto al acceso de información de terceros de los números de teléfonos celulares o cuentasde banco de los conductores de la red de transporte”.

“Por tal razón, he firmado una orden que obliga a Uber a que en un término de cinco (5) días, sometan una certificación pericial relacionada a la seguridad de la Red Digital y a los métodos de pago que utiliza, incluyendo un informe que contenga las pruebas realizadas al sistema”, indicó.