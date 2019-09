El Departamento de la Vivienda defendió hoy el proceso competitivo que dio paso a la contratación de las compañías que, bajo el título de Gerentes de Programa, se harán cargo del Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3) diseñado para atender, con fondos federales, a familias afectadas por el huracán María.

El programa se nutre de $825 millones que salen de los $1,500 millones de fondos CDBG-DR desembolsados al gobierno de Puerto Rico.

Por ejemplo, la organización Ayuda Legal cuestionó ayer cómo Vivienda seleccionó a las empresas AECOM Technical Services, Alliance for the Recovery of Puerto Rico, ICF e Innovative Emergency Management para manejar el programa. En el caso de AECOM, licitó sin éxito para Tu Hogar Renace y el secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, reconoció públicamente que el cabildero Elías Sánchez le cuestionó por qué la empresa no fue seleccionada para ese programa.

En declaraciones escritas, Vivienda explicó que las empresas fueron seleccionadas mediante un proceso de dos fases. La primera fue la fase de Solicitud de Cualificaciones (RFQ, por sus siglas en inglés) publicada por Vivienda el 11 de julio de 2018 en el Registro Único de Subastas y el portal web de CDBG-DR.

En respuesta al RFQ, Vivienda recibió nueve cualificaciones de compañías interesadas en prestar los servicios y, luego de evaluadas la agencia determinó que cuatro cumplían con los requerimientos técnicos y económicos para llevar a cabo los servicios.

Culminada la primera fase del RFQ, el 10 de octubre de 2018, Vivienda invitó a las cuatro compañías cualificadas a presentar sus propuestas de servicios mediante una Solicitud de Propuestas (RFP por sus siglas en inglés) que fue publicado en el portal web de CDBG-DR. Como resultado del RFP, Vivienda recibió propuestas de todas las compañías cualificadas el 14 de noviembre de 2018.

Luego de evaluadas las propuestas y de haber completado un proceso de negociación, según Vivienda, el 31 de mayo de 2019 la agencia notificó la selección de las cuatro compañías.

“Estas compañías fueron seleccionadas luego de determinarse que poseían la pericia técnica necesaria y luego de determinar que los costos propuestos para los servicios eran unos razonables considerando los términos y condiciones del RFP”, sostuvo Vivienda en declaraciones escritas provistas a El Nuevo Día.

De otra parte, Vivienda justificó la prohibición de autorizar proyectos de reconstrucción deviviendas en zonas inundables, precisamente, otra de las críticas de Ayuda Legal, organización que está retando en el tribunal todas las guías implantadas por Vivienda para R3.

En sus expresiones, la agencia confirma que se brindará la opción de la reubicación a residentes de zonas inundables cuyos daños requieran la reconstrucción de sus hogares.

“Entre los propósitos del Programa CDBG-DR se encuentra aumentar la resiliencia de comunidades a desastres futuros. Por ello, como política pública, se desalienta la habitación en lugares inundables, especialmente en aquellos donde la condición de inundabilidad pone en riesgo la salud y seguridad de los residentes”, sostuvo Vivienda.

“El Programa R3 no es la excepción a esto. Bajo el Programa no se alienta la reconstrucción de hogares en zonas inundables. Aquellos hogares que necesiten reconstrucción y se encuentren en zona inundable tendrán la alternativa mediante el proceso de reubicación. De esta forma, evitamos que estas familias vuelvan a estar en peligro de perderlo todo por inundación, lo que aumenta su resiliencia”, añadieron.

Ayuda Legal también señaló, en una conferencia de prensa en la sede del Colegio de Abogados y Abogadas, que los candidatos a estas ayudas desconocen cuánto tiempo tendrán que esperar por una respuesta de Vivienda a su petición. También criticaron los parámetros de valor de vivienda y tope establecido para hacer desembolsos y se refirieron a cómo, por ejemplo, Vivienda proveerá, bajo la alternativa de reparación de vivienda, el 50% del valor de la propiedad o hasta $60,000, la que sea la menor de las dos cifras.

Eso significa que una residencia que tase $30,000 no sería elegible para el desembolso de dinero para su reparación si la obra se calcula en más de $15,000.

Vivienda no atendió la preocupación sobre los términos, si es que existen, para que el departamento conteste una petición de ayuda.

“La interpretación del tope establecido por el Programa para las reparaciones no es correcta. El tope establecido se utiliza para determinar el tipo de beneficio será provisto a los solicitantes. Una residencia que tase $30,000 y tenga daños valorados en $15,000 o más (50% del valor de tasación), en vez de cualificar para reparación podría cualificar para reconstrucción”, señaló Vivienda.

Precisamente, una de las quejas de Ayuda Legal es que bajo el programa de reconstrucción no se permite invertir dinero en zonas inundables.

Ayuda Legal también destacó cómo se convertiría en un impedimento para solicitantes no tener título de propiedad y cómo un programa de Vivienda conocido como el Programa de Autorización de Título, diseñado para otorgar títulos de propiedad a ciertos ciudadanos, resulta muy complicado y su accesibilidad está limitada.

La respuesta de la agencia prácticamente valida parte de la denuncia de Ayuda Legal, pero lajustifica bajo el argumento de que el trámite legal no deja de ser necesario.