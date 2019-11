La gobernadora Wanda Vázquez Garced reconoció este lunes que, de eliminarse el crédito federal que reciben las empresas de control foráneo que pagan el arbitrio creado por la Ley 154 de 2010, sería “devastador” para la isla.

Indicó que aún no tiene respuesta o determinación alguna del Departamento del Tesoro federal respecto a ese tema.

“Lo que hemos hablado con el Tesoro federal es que podamos tener la comunicación. La comunicación está abierta, pero no tenemos ninguna comunicación o información de que se vaya a tomar ninguna medida por parte del Tesoro. Obviamente la decisión está en mano de ellos”, indicó Vázquez Garced.

Destacó que cuenta con “múltiples alternativas” para atender una posible eliminación de ese arbitrio, pero no quiso revelarlas para evitar que “se pierda el efecto de una decisión favorable para el pueblo de Puerto Rico”.

Las expresiones de la gobernadora surgen luego de que ayer el senador Eduardo Bhatia la emplazara a hablar de supuestas negociaciones que mantiene el gobierno con el tesoro federal sobre la Ley 154. El también precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático dijo que tenía información de que el arbitrio sería eliminado sin que hubiese transición alguna.

“Con relación a la Ley 154 nosotros no hemos negociado nada. No estamos negociando nada . No ha habido ese tipo de comunicación. Lo que sí le estamos asegurando al Tesoro federal es que cualquier determinación que tomen conozca del impacto de la eliminación de ese 4%”, ripostó la gobernadora.

Recordó que el Ley 154 de 2010 a las corporaciones foráneas en la isla representa poco más de una quinta parte de sus recaudos. Es decir, unos $1,800 millones anuales.

“Nosotros no podemos permitir que se elimine ese 4% sin nosotros tener ese plan. Eso sería devastador para Puerto Rico”, afirmó la gobernadora.