La gobernadora Wanda Vázquez Garced justificó este martes el despido de Fernando Gil Enseñat como secretario de la Vivienda al alegar que puso en riesgo el desembolso de los fondos del Programa de Desarrollo Comunitario para Mitigar Desastres (CDBG-DR, en inglés).

En sus expresiones escritas, la funcionaria no mencionó diferencias con Gil Enseñat por la manera en que se han manejado los suministros del gobierno tras el terremoto de magnitud 6.4 del 7 de enero y las réplicas subsiguientes.

Sin embargo, Vázquez Garced sostuvo que Gil Enseñat hizo unos planteamientos ante el Departamento de Vivienda estadounidense (HUD, en inglés) que impugnaban el acuerdo de subvención para el desembolso de sobre $8,200 millones asignados por el Congreso a Puerto Rico como parte de la recuperación tras el huracán María en el 2017.

“Tras versiones de prensa difundidas hoy, debo recalcar que al exsecretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, se le retiró la confianza luego de que éste pusiera en riesgo el desembolso de los fondos CDBG para Puerto Rico", expresó la funcionaria, en un comunicado de prensa.

Esta mañana, Gil Enseñat ofreció una entrevista en NotiUno (630 AM) en la que mencionó que no sabía la razón por la que la gobernadora lo despidió de su gabinete. La semana pasada, no obstante, Gil Enseñat manifestó que el HUD estaba haciendo más difícil el manejo de los fondos CDBG.

“(Hay) trabas y maneras que pueden dilatar el proceso burocrático… Se pusieron trabas de más”, indicó en días pasados Gil Enseñat, quien acentuó la “mala fe de algunos funcionarios, no de todos, en HUD”.

“No vamos a permitir que nada ponga en riesgo los fondos federales asignados a Puerto Rico para atender las necesidades de nuestra gente”, continuó por su parte Vázquez Garced al descartar que la decisión tuviera una motivación electoral. “Las consideraciones políticas no forman parte de mi gestión gubernamental. Eso lo tienen claro todos. Quien diga lo contrario, le falta a la verdad”.

Gil Enseñaty la ahora exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar, fueron despedidos el domingo en medio de la controversia por el mal manejo de suministros de emergencia en almacenes del gobierno.

En la tarde del sábado, un grupo de personas abrió un almacén en el sector La Guancha en Ponce donde encontraron artículos de primera necesidad que no habían sido repartidos a los damnificados, pese a las necesidades que persisten luego de los sismos que se registran en la isla desde el 28 de diciembre.