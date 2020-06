La gobernadora Wanda Vázquez Garced nombró este martes al licenciado Carlos Rivera Santiago como nuevo secretrario del Departamento del Trabajo tras la renuncia de Briseida Torres a su puesto.

Según el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, el nombramiento del abogado será sometido para evaluación del Senado. En lo que ese proceso culmina, la subsecretaria del Trabajo, Mabel Santiago, estará al frente de la agencia.

Describió que Rivera Santiago trabajó durante este cuatrenio con los sindicatos y movimientos obreros del país desde La Fortaleza.

"No es nuevo al ambiente laboral, esa es su área de especialidad. Es una persona que conocemos, que ha laborado mucho y que ha trabajado con la exsecretaria en otros asuntos", estableció.

Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, dijo que no hay espacio para "más excusas" al ser cuestionado sobre las deficiencias de la agencia para procesar las miles de solicitudes de desempleo que se han reportado por la crisis generada por el COVID-19.

Sobre si Vázquez Garced fue quien le pidió la renuncia a Torres, tanto Soto como Pabón sostuvieron que la ahora exsecretaria fue quien presentó su dimisión por "motivos personales" al culminar una reunión con la gobernadora esta tarde en La Fortaleza.

Asimismo, Soto justificó que la primera ejecutiva le dio varias oportunidades a la exsecretaria para que atendiera las dificultades con la atención de solicitudes de desempleo fluyeran con mayor agilidad.

“Ya no hay tiempo para más excusas, la gente está cansada de excusas”, agregó Soto.