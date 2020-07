La gobernadora Wanda Vázquez Garced sostuvo hoy que la entrega de parte de los artículos reportados como desaparecidos por el encargado de la propiedad en La Fortaleza, José Candelaria Santos, corrobora la información contenida en la querella sometida ante las autoridades.

“Corrobora lo que he dicho. Había una propiedad que no está allí, no está en Fortaleza y son propiedades comprada con fondos públicos y, si son compradas con fondos públicos, el pueblo de Puerto Rico necesita saber dónde está esa propiedad y que se devuelva”, sostuvo al ser abordada durante una conferencia de prensa donde anunció el inicio – a casi tres años del huracán María- de la construcción de la primera vivienda bajo el programa federal de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3).

Hoy trascendió que una mujer, identificada como la novia del ex principal oficial de Informática del gobierno (CIO, por sus siglas en inglés) Luis Arocho, entregó a La Fortaleza dos de las tabletas iPad que fueron reportadas como desaparecidas en la mansión ejecutiva junto a otros 24 artículos que, en total, fueron valorados en $14,729.45.

“Esa versión corrobora a esta gobernadora de que esas tabletas no estaban en Fortaleza cuando llegué. Ahora lo que procede es que se haga la investigación y se determinen dónde están (los demás artículos). A mí me correspondía hacer el inventario y antes del 30 de junio someter el informe y eso fue lo que hicimos”, dijo.

Descartó que la entrega del equipo electrónico ponga en “duda” su palabra e insistió que ella no fue parte del proceso de transición tras la salida de Ricardo Rosselló de la gobernación.

“Yo no dicho que él se la llevó. Yo no sé quién se las llevó. Yo lo que puedo decir es que esa propiedad no estaba en Fortaleza cuando yo llegué y quién podría explicar eso, pues, las personas que estaban antes de mí”, insistió.

Hasta el momento, no han aparecido dos iPads adicionales, así como cuatro lápices -también para iPad- valorados en $596. Tampoco han encontrado tres corrales para niños de la marca 4Moms Breeze Plus, valorado cada uno en $299; una butaca para masajes marca Zero Gravity, cuyo costo es de $3,369 y un columpio Aircraft de $149.99.

También se investiga el paradero de una computadora de la marca Apple valorada en $1,949; una cama blanca de la marca Ava Regency que valía $1,399; una lámpara de techo valorada en $565; dos sillas altas de infantespara comer, una de $319.99 y otra de $275 así como varios aditamentos de la cama y cables para cargar el equipo electrónico.