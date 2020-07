Barceloneta - La gobernadora Wanda Vázquez adelantó hoy que se reunirá la próxima semana con los presidentes legislativos para acordar las medidas a ser incluidas en una sesión extraordinaria y aseguró que entre estas va a incluir una asignación para cumplir con el Plan de Retribución de Empleados Públicos acorde con la Ley del Empleador Único.

En medio del tranque entre la Cámara de Representantes y el Senado en torno a la discusión del presupuesto se quedó fuera del documento certificado el 1 de julio por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el dinero requerido para ajustar los salarios de los empleados públicos.

La Cámara había asignado $29 millones para que los incrementos entraran en vigor en enero, mientras que La Fortaleza inicialmente propuso $64 millones, aunque luego se llegó a un acuerdo con la Cámara para que incrementara la cifra a $48 millones.

“Ha sido una prioridad para mí… y lo he manifestado a la JSF, el Plan de Retribución de Empleados Públicos. Es una prioridad y si no entra en este presupuesto, tenemos que identificar y encontrarle una fuente de dinero. Estaba presupuestado y no fue autorizado por la JSF. Si no entra, es algo que quiero trabajar en una sesión extraordinaria”, dijo Vázquez al anticipar que la sesión adicional de la Legislatura se estaría llevando a cabo en julio.

La primera ejecutiva también señaló que está estudiando incluir en la sesión extraordinaria la medida del llamado retiro digno, que se quedó pendiente en la Legislatura luego que el Senado incluyera una enmienda de última hora que no fue aceptada por la autora de la medida, la representante penepé Lourdes Ramos.

Señaló, además, que estaría renominando a ciertos funcionarios a puestos como jueces y fiscales y cuyos nombramientos fueron retirados el 30 de junio por La Fortaleza ante el peligro de que fueran colgados.

El portavoz de la mayoría penepé en el Senado, Carmelo Ríos, indicó que los nominados no tenían los votos, pero Vázquez aseguró hoy que simplemente la Cámara alta se quedó sin tiempo para analizar los nombramientos, pero que ella hizo su parte en nominar personas “capaces y cualificadas”.

Inaugura estación de bomberos

Vázquez participó esta mañana durante la reinauguración de la estación de bomberos de Barceloneta, bautizada en honor al teniente Edwin Torres Cubano, descrito como un líder cívico y cultural en el municipio y quien falleció de una condición de salud en el 2011.

Torres Cubano, quien debutó como bombero en 1970, fue instrumental para que se autorizara la construcción de la estación de bomberos hace 28 años. Parte de su familia, incluyendo un hijo y su viuda, estuvieron presentes en la ceremonia.

La estación de bomberos sufrió severos daños durante el paso del huracán María, por lo que se realizaron mejoras valoradas en $334,775, incluyendo la instalación de un aire acondicionado, sistema de alumbrad. También se reparó una verja, los portones, la cocina y otras áreas de la instalación.

En la actividad se entregaron 155 equipos de Respiración Autónoma, 204 tanques de aire comprimido y 445 máscaras. En total, la inversión fue de $1.1 millón. Además, se adquirieron 32 vehículos livianos a ser asignados a diversas divisiones del Negociado de Bomberos a un costo de $975,676.