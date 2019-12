La gobernadora Wanda Vázquez Garced reafirmó hoy, jueves, que la figura del exdirector de campaña electoral de Ricardo Rosselló, el abogado Elías Sánchez Sifontes, no está detrás de su determinación de correr para la gobernación en las elecciones generales del 2020.

“Lo he dicho en múltiples ocasiones y como dice un programa por ahí: ‘graben’. La decisión que he tomado y que le he informado al pueblo de Puerto Rico ha sido una decisión que he tomado conmigo, con mi familia y no consulté a nadie”, sostuvo la gobernadora durante la inauguración de un centro educativo tecnológico en el residencial El Cemí, en Cataño.

“Nadie influyó en mi determinación que no sea Dios, mi familia… el licenciado Elías Sánchez no estuvo en esas consideraciones ni tuvo ningún tipo de relación en ello”, añadió Vázquez Garced a preguntas de los medios de comunicación.

El martes, ante persistir el rumor, Vázquez Garced rechazó la información. Aseguró que no sabía de Sanchez Sifonte hace meses y que no formaba parte de su campaña.

Tras anunciar el lunes que aspiraría a la candidatura por la gobernación bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP) trascendió públicamente que la figura de Sánchez está detrás de las aspiraciones de Vázquez. “Nadie estuvo, de ninguna manera, tomando esa decisión por mí. Era una decisión que yo tenía que tomar a conciencia de la responsabilidad que yo iba a asumir”, insistió.